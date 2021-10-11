متى تكون الكاكا "البرسيمون" خطيرة وما هي فوائدها

بالإضافة إلى الخصائص الغذائية للكاكا "الخرمة" ومحتوى العناصر الغذائية فيها، لا ينصح بالاستهلاك المفرط للفاكهة بسبب محتوى العفص - يمكن أن يلتصق الطعام ببعضه البعض في كتل ويكون هضمه سيئًا. تحدث أوليانا روميانتسيفا عن هذا الأمر مع صحيفة "إزفيستيا".

وفقًا للمتخصصة، فإن محتوى السعرات الحرارية في البرسيمون هو فقط 50-55 سعرة حرارية لكل 100 غرام، مما يجعلها منتجًا غذائيًا. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على العناصر النزرة المفيدة مثل اليود والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والفيتامينات أ، ي ، سي ، المجموعة ب، بيتا كاروتين، البكتين.

وقالت: "بناءً على ذلك، من الواضح أن الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة له تأثير مفيد على وظيفة الغدة الدرقية، ويساعد على خفض ضغط الدم، وتنظيم الجهاز العصبي المركزي، وإرخاء العضلات وتقليل التشنج، وخفض مستويات الكوليسترول، وتحسين الرؤية، يمنع الإمساك ويحسن حركية الأمعاء بشكل عام. ويفرز الإنزيمات الهضمية، مع عدم تفاقم أمراض الجهاز الهضمي مع ارتفاع الحموضة، لأنها تحتوي على القليل من أحماض الفاكهة، وله تأثير مدر للبول، ويقلل من التورم".

في الوقت نفسه، لا ينصح بالإفراط في تناول الكاكا، خاصة لمرضى السكري؛ الأشخاص الذين يعانون من البواسير والإمساك والإسهال (حيث أن تناول الكاكا يمكن أن يسبب الإسهال والإمساك). وشددت خبيرة التغذية على أنه من الأفضل تناول حبة واحدة من البرسيمون في اليوم.

بسبب العفص الموجود في البرسيمون (بشكل رئيسي في القشر)، يمكن أن يلتصق الطعام في المعدة معًا في كتل ويصبح الهضمًا سيئ، مما يؤدي إلى الانتفاخ وانتفاخ البطن وآلام المعدة والإمساك.

لذلك يوصى بتقشيرها (خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي) وعدم تناوله طازجًا مع الأطعمة الأخرى، ولكن يفضل قبل تناول الوجبة بساعة أو بعدها بساعة ونصف إلى ساعتين. لا يوجد للكاكا المعالجة بالحرارة (عن طريق الطهي والخبز) ، عند إضافتها إلى أطباق اللحوم والدواجن، لها مثل هذا التأثير الضار على الجهاز الهضمي.

وخلصت الخبيرة إلى أن البرسيمون كطبق منفصل من الحلوى، يجب جمعها مع فواكه أخرى، وكذلك الخضار والمكسرات والجبن في السلطات.