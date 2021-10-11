خبيرة تتحدث عن علاقة الشامبو بخطر الإصابة بالسرطان

أوضحت مقدمة البرامج التلفزيونية تاتيانا شابوفالينكو، ما إذا كان البارابين في الشامبو يمكن أن يسبب سرطان الثدي.

وفقًا للخبيرة، فإن هذا النوع من المواد الحافظة لمستحضرات التجميل لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وأشارت إلى البحث الذي تم بالفعل بشأن هذه المسألة.

وأوضحت الخبيرة: "أظهرت دراسة أجريت عام 2005، أن البارابين يتحلل قبل أن يدخل مجرى الدم. وفقًا لجمعية مستحضرات التجميل الأوروبية، فإن البارابين ليس ضارًا، لأنه لا يؤثر على تخليق الهرمونات".

كما نصحت بإعطاء الأفضلية للمنتجات الطبيعية التي تحتوي على زيوت وفيتامينات ومستخلصات نباتية. توصي الخبيرة أيضًا باستخدام الماء المصفى أو المغلي لشطف الرأس بعد الغسيل، حسب صحيفة "آيف".