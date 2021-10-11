طبيب روسي يبدد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول ارتفاع ضغط الدم

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، إنه في حالة حدوث ارتفاع ضغط الدم، يصبح من المستحيل التخلص منه تماما.

وأشار مياسنيكوف إلى أن الاعتقاد بأن العلاج الدوائي طويل الأمد يخلص الشخص من مشكلة ارتفاع ضغط الدم هو اعتقاد خاطئ.

وتابع الطبيب الروسي: "حتى لو كان المريض يتعاطى أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم لمدة 20 عاما، إذا توقف عنها، سيرتفع ضغط الدم مرة أخرى"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".

وعلق مياسنيكوف حول الرأي القائل بأن مرضى ارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى تغيير أدويتهم بشكل دوري، لأنهم يصبحون مدمنين عليها، مما يقلل من تأثيرها، بأن هذا الاعتقاد هو خاطئ أيضا، مؤكدا أن العلاج الدوائي الفعال لا يحتاج إلى تصحيح.

من بين المفاهيم الخاطئة، ذكر مياسنيكوف أيضا العبارة القائلة بأنه مع ارتفاع ضغط الدم الحالي، يجب ألا يشرب الشخص القهوة أو يسمح لنفسه بالاستحمام.