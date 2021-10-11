صحيفة: وجبتان تحدثان "مفعولا سحريا" ضد الكوليسترول وضغط الدم

وجهت خبيرة التغذية، روزي ميلن، نصيحة بتناول وجبتين صحيتين، مؤكدة أنهما "تحدثان مفعولا سحريا ضد الكوليسترول، ومثاليتين في التصدي لارتفاع ضغط الدم.

نقلت " صحيفة إكسبريس " البريطانية، عن ميلن، قولها إن "تناول أسماك غنية بالدهون غير المشبعة مثل السلمون يساعد على خفض كل من الكوليسترول وضغط الدم المرتفع"، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك "سمك السردين والأنشوفة والتونة والإسقمري، مفيدان للصحة ويحتويان على دهون مفيدة.

كما أوصت خبيرة التغذية بالخضراوات الورقية والداكنة مثل السبانخ والكرنب، مؤكدة أنهما مفيدان جدا لخفض ضغط الدم والكوليسترول ويحتويان على نسبة مهمة من المغنيسيوم الذي يغذي الأوعية الدموية ويحفز نقل المواد المغذية.

ووفقا لخبراء الصحة، يرتبط هذين المرضين ببعضهما البعض، لأن ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى ضيق في الشرايين، وهو الأمر الذي يعرقل جريان الدم، مشيرين إلى أنه عندما يصبح الدم غير قادر على الانسياب بشكل طبيعي في الجسم، من خلال الشرايين، فإن ذلك ينذر بوقوع السكتة الدماغية والنوبة القلبية إلى جانب أزمات صحية أخرى.