"إنستغرام" تلجأ إلى تقنية "داخلية" لمواجهة الأعطال المفاجئة

قرر تطبيق "إنستغرام" للتواصل المصور اللجوء إلى تقنية "داخلية" جديدة، يمكنها مواجهة الأعطال المفاجئة التي من شأنها أن تؤثر على خدماتها.

وجاء إعلان "إنستغرام"، عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عقب أيام من العطل المفاجئ الكبير الذي واجه المنصة لأكثر من 6 ساعات كاملة.

وأشارت "إنستغرام" إلى أن التقنية الجديدة ستقدم نظام "إشعارات داخلية" ستنبه المستخدمين إلى وجود مشكلات مؤقتة بالخدمة، مثل الانقطاعات أو المشكلات الفنية الأخرى.

ولفتت إلى أن التنبيهات الجديدة ستظهر في خلاصة نشاط المستخدمين، جنبا إلى جنب مع الإشعارات الأخرى داخل التطبيق.

ولا تزال التقنية قيد الاختبار حاليا، قبل تعميمها.

وعن تلك الخدمة، قالت إدارة إنستغرام: "لن نرسل إشعارًا في كل مرة يحدث فيها انقطاع، ولكن عندما نرى أن الناس مرتبكون ويبحثون عن إجابات، سنحدد ما إذا كان شيء من هذا القبيل يمكن أن يساعد في توضيح الأمور".

ولفتت إلى أنها تختبر تلك الميزة حاليا في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل تعميمها على كل دول العالم.