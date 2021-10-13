باحثون: الكشف عن أعراض كوفيد-19 التي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا

كشف عالم المناعة أندريه بروديوس الأعراض التي يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا أن يطلب المساعدة الطبية فور الإحساس بها.

وأضاف في مقابلة مع موقع صحيفة "غازيتا" أنه حتى في حال تسجيل درجات الحرارة المنخفضة، يجب استشارة أقرب طبيب أو الاتصال بالخط الساخن المخصص لـ كوفيد19، أما في حالة ظهور أعراض أكثر حدة، يلزم الحصول على عناية طبية عاجلة.

وأوضح بروديوس: "تحتاج إلى استدعاء سيارة إسعاف والذهاب إلى المستشفى إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس ودرجة حرارة غير مستقرة، بالإضافة إلى حالة التسمم الشديد والضعف".

وأشار عالم الفيروسات بافيل فولشكوف، بدوره، إلى وجوب اختبار المرضى الذين يعانون من السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق، وقال إن الشعور بأوجاع الجسم يشير إلى مرحلة أكثر خطورة من المرض.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل أكثر من 238.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم، وتوفي 4.8 مليون شخص.

كما يظل التطعيم هو أكثر أشكال الوقاية أمانًا، وبحسب وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، فإن نسبة الذين تم تطعيمهم من بين المصابين بحالات كوفيد خطيرة هم أقل من 0.03%، في حين أن الغالبية العظمى من المرضى في المستشفيات لم يتم تطعيمهم.