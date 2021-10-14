"أبل" تطلق تحديثا لنظام تشغيل هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية تحديثا لنظام تشغيل "آي أو إس 15" و"آيباد أو إس 15"، بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة.

وأوضحت شركة "أبل" الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن التحديثات ستصل هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" بدءا من يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولفت التقرير إلى أن التحديث سيعالج عددا من الأخطاء التقنية الخطيرة، لعل أبرزها منع الأشخاص من فتح هواتفهم عبر ساعات "أبل ووتش".

وبتلك الطريقة سيتم طرح تحديث "آي أو إس 15" بعد أسبوع واحد من مؤتمر "أبل" المرتقب في 18 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تزود "أبل" في تحديث "آي أو إس 15" ميزة "شير بلاي"، والتي تتيح مشاهدة المحتوى عن بعد والاستماع إليه مع أصدقائك عبر "فيس تايم"، ودعم فيديو "برو ريز"، وهو برنامج ترميز الفيديو الجديد من "أبل"، بالإضافة إلى دعم مستندات التطعيم ضد "كوفيد 19" في تطبيق "واليت".