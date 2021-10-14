تويتر تنوي دس "إعلانات" داخل التغريدات

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تختبر حاليا تقنية جديدة يمكن أن تدس الإعلانات داخل ردود التغريدات للمستخدمين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" تختبر حاليا تنسيقا جديدا لعرض الإعلانات في ردود تغريدات معينة.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp — bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021

​وشرح بروس فالك، رئيس قسم المنتجات في تويتر، كيف أن تلك التقنية يمكن أن تظهر في الردود من الأول إلى الثامن على التغريدات.

ويتم حاليا اختبار تلك التقنية للإعلانات على منصتي "تويتر" في "أندرويد" و"آي أو إس".

ودافع فالك عن تلك التقنية مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة حافز لمنشئي المحتوى والمعلنين على حد سواء.

ولفت إلى أن تلك التقنية لن تؤثر على خصوصية المستخدمين، خاصة وأنها ستعتمد على نوعيات تغريدات معينة مرتبطة بنوعية المنتج المعلن عنه، وستجلب الكثير من المال للمستخدمين من تغريداتهم ذات الرواج الكبير.