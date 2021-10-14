"مايكروسوفت" تغلق "لينكد إن" في الصين لدواع أمنية

أصدرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قرارا بإغلاق خدمات تطبيق "لينكد إن" في الصين، بسبب دواع أمنية لتشديد قواعد الإنترنت من قبل السلطات الصينية.

وأوضحت مايكروسوفت، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "لينكد إن" يواجه "بيئة تشغيل صعبة" في الصين، وسيواجه صعوبة في الامتثال لقواعد الإنترنت في بكين.

ومن المتوقع أن يتم استبدل "لينكد إن" بمنصة محلية في الصين يطلق عليها "إن جوبز"، والتي تحتوي على جميع الشبكات المهنية في "لينكد إن"، ولكنها لن تتضمن موجزًا ​​اجتماعيًا أو القدرة على مشاركة المنشورات أو المقالات.

وكان "لينكد إن" قد قال في مارس/آذار الماضي، إنه سيوقف تسجيلات الأعضاء الجدد في الصين، بسبب مشكلات تنظيمية غير محددة.

وأشارت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين في مايو/أيار إلى أنها عثرت على موقع "لينكد إن" وكذلك محرك بحث "بينغ" التابع لمايكروسوفت ونحو 100 تطبيق آخر متورطين في جمع واستخدام البيانات بشكل غير صحيح.

وأفاد العديد من العلماء هذا العام أيضًا أنهم تلقوا رسائل تحذير من موقع "لينكد إن" تفيد بأنهم يشاركون "محتوى محظورا" لن يكون قابلاً للعرض في الصين، ولكن لا يزال بإمكان مستخدمي "لينكد إن" رؤيته في أماكن أخرى.