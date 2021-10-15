تسجيل
10:39 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فول سوداني

    فوائد الفول السوداني وأثره على الإنسان... كل ما تريد معرفته عنه

    shutterstock
    علوم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050437345_0:36:1201:711_1200x675_80_0_0_2d6c54bdd2ed7465ab68551df2b42b7a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202110151050438817-Peanut-benefits/

    يعتقد الكثير من الناس أن الفول السوداني ليس من المكسرات ويختلف عنها، فهو من البقوليات. لكن له خصائص المكسرات نفسها وهو مكمل غذائي ممتاز مع العديد من الفوائد الصحية. ما هي التأثيرات الفريدة للفول السوداني، ولماذا يجب تضمينه في نظامك الغذائي، سوف تعرف كل هذا في هذه المقالة.

    نبتة لا تنمو في البرية

    بغض النظر عن تسميتها بالفول السوداني. يزرع الفول السوداني في المقام الأول في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. يُعتقد أن الفول السوداني نشأ في بيرو، حيث تم اكتشافه لأول مرة. حاليًا، تتم زراعة معظم الفول السوداني في الصين (37%) وأفريقيا (25%) والهند (2%).

    القيمة الغذائية للفول السوداني

    30 غرام من الفول السوداني تحتوي على:

    قيمة الطاقة 773.4 كيلوجول
    سعرات حرارية 184.84 سعرة حرارية
    بروتين 7.74 غرام
    الكربوهيدرات 5.454 غرام
    الدهون 14.67 غرام
    السليلوز 2.265 غرام
    ماء 1.971 غرام
    كالسيوم 20.85 مغم

    فوائد الفول السودائي وأثره على الإنسان

    1. يقلل من مستوى الكوليسترول الضار

    يحتوي الفول السوداني على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل حمض الزبد، الذي يحمي أجسامنا من أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية. أيضًا الفول السوداني يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد HDL.

    2. يدعم نمو الجسم وتطوره السليم

    بفضل النسبة العالية من البروتين والأحماض الأمينية الموجودة في الفول السوداني، فإنه يدعم نمو وتطور الجسم. 

    3. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة

    الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول. يحد حمض P-coumaric من إنتاج النترات المسببة للسرطان وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

    4. يحسن الذاكرة

    يساعد النياسين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 3، الموجود في الفول السوداني، على تحسين نشاط المخ وتحسين الذاكرة.

    5. يحمي البشرة

    يحتوي الفول السوداني على فيتامين E الذي يساعد في الحفاظ على سلامة خلايا الغشاء المخاطي والجلد. وبالتالي، فإن الفول السوداني يحمي الجلد من أضرار الجذور الحرة.

    6. يساعد على محاربة آلام القلب والفيروسات وأمراض الجهاز العصبي

    الريسفيراترول، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية من مادة البوليفينول الموجودة في الفول السوداني، يحمي الجسم من أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز العصبي والفيروسات والالتهابات. الريسفيراترول مادة مثيرة للجدل، وقد ثبت أن آثارها مفيدة في بعض الدراسات.

    7. يحتوي على مركب من فيتامينات ب وكمية كبيرة من المعادن

    يحتوي الفول السوداني على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب (النياسين والريبوفلافين والثيامين والفيتامينات B6 و B9 وحمض البانتوثينيك) والمعادن (البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والمنغنيز والحديد والسيلينيوم والزنك) التي تلعب دورًا مهمًا دور في جسم الشخص.

    8. يحمي من تكون حصوات المرارة عند النساء

    حصة واحدة من الفول السوداني (30 جم) أو ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني كل أسبوع تقلل من خطر الإصابة بأمراض المرارة (استئصال المرارة) وحصى المرارة بنسبة 25%. الدراسة التي أثبتت ذلك أجريت في الفترة من 1980 إلى 2000 وشاركت فيها أكثر من 80 ألف امرأة.

    9. يؤثر إيجابيا على علاج الاكتئاب

    بالإضافة إلى مظاهر الأعراض الخارجية، فإن الاكتئاب يثير أيضًا أعراضًا داخلية، على سبيل المثال، انخفاض في مستويات السيروتونين. يحتوي الفول السوداني على مادة التربتوفان التي تساعد على إفراز مادة السيروتونين وزيادة مستويات السيروتونين وحمايتك من الاكتئاب.

    10. يقي من سرطان القولون

    الاستهلاك الصحيح للفول السوداني (حوالي ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني مرتين في الأسبوع) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء بنسبة 58%. كما تم إجراء دراسات على الرجال الذين انخفض خطر إصابتهم بهذا المرض بنسبة 27%.

    11. أثناء الحمل، يقلل من مخاطر تلف الأنبوب العصبي عند الأطفال

    يمكن أن تقلل الكميات الكبيرة من حمض الفوليك في الفول السوداني من خطر إنجاب أطفال مصابين بتلف الأنبوب العصبي بنسبة 70%. يكفي أن تستهلك الفتيات الصغيرات حوالي 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً قبل وأثناء الحمل.

    12. يدعم فقدان الوزن

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السوداني باستمرار حافظوا على وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفول السوداني يقلل من خطر الإصابة بالسمنة. أظهرت دراسة حلت فيها الفول السوداني محل مصادر الدهون الأخرى انخفاضًا بمقدار 3 كغم في وزن الجسم بعد 6 أشهر. الفول السوداني أيضا يقلل من الجوع.

    طبف فول سوداني
    shutterstock
    طبق فول سوداني

    الحساسية والآثار السلبية للفول السوداني

    يعتبر الفول السوداني من أهم المواد المسببة للحساسية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون ردود الفعل التحسسية مهددة للحياة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية أن يتخلصوا تمامًا من استخدام الفول السوداني وكذلك المنتجات التي تحتوي عليه (مثل زبدة الفول السوداني). يمكن أن يكون حل هذه المشكلة هو استخدامها في الطفولة (من 4 أشهر). وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، كان الأطفال الذين تناولوا الفول السوداني بين 4 و6 أشهر من العمر أقل عرضة للإصابة بالحساسية بنسبة 70%. لكن استخدام الفول السوداني من قبل الأطفال الذين يعاني آباؤهم من هذه الحساسية أمر مختلف تمامًا. في هذه الحالة، من الضروري استشارة الطبيب.

    يحتوي الفول السوداني على ما يسمى بمضادات التغذية. أحدها هو حمض الفيتيك، والذي يشكل 0.2%-4.5% في الفول السوداني ويوجد في البقوليات والأعشاب والمكسرات والبذور الأخرى. يتداخل حمض الفيتيك مع امتصاص المعادن في الجهاز الهضمي، لذا فإن زيادة استهلاك الفول السوداني يمكن أن يسبب نقص الحديد والزنك.

    زبدة الفول السوداني مكررة وخالية من مسببات الحساسية. أشارت الدراسات إلى أن معظم الذين يعانون من الحساسية يمكنهم استخدام زبدة الفول السوداني. لا ينطبق هذا البيان على الزيوت المعصورة على البارد والتي قد تكون غير آمنة.

    >> احذر للفول السوداني بعض السلبيات، يجب أن تكون على دراية بـ 3 آثار جانبية خفية لتناول الفول السوداني منها سرطان الكبد

    استخدام الفول السوداني

    الفول السوداني متعدد الاستخدامات حقًا. يمكن أن يكون بمثابة وجبة خفيفة سريعة وبديل للوجبات السريعة غير الصحية. بمجرد التعرف على الآثار الإيجابية للفول السوداني، يمكنك بسهولة تحويلها إلى جزء كامل من نظامك الغذائي.

    نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، تتم معالجة الفول السوداني في أشكال مختلفة - زبدة الفول السوداني أو دقيق الفول السوداني أو الزبدة. في حين أن زبدة الفول السوداني لا تحتاج إلى أن تقدم لأي شخص ، فإن الدقيق يستحق بضع كلمات. يتم استخدامه لصنع ألواح الحبوب ومختلف المخبوزات والحلويات. تستخدم زبدة الفول السوداني في تحضير الأطباق المختلفة. الفول السوداني الخام هو إضافة شائعة جدًا، خاصة في المطبخ الآسيوي، حيث يتم استخدامه في الحساء والصلصات والسلطات. يمكن استخدام الفول السوداني المبشور في المنزل لتكملة الحلويات أو لتحضير شيء لذيذ على الإفطار. هذا بالتأكيد سوف يملأك حتى وقت الغداء.

    الفول السوداني هي مصدر ممتاز من البروتين، وبعض الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى استخدامه كمصدر للدهون الصحية في النظام الغذائي ، فهو يقلل من مخاطر الإصابة بحصوات المرارة وأمراض القلب وسرطان القولون. مثل أي شيء آخر، يجب أن تستهلك الفول السوداني باعتدال. جدد إمدادك بالفول السوداني ولاحظ آثاره المفيدة على بشرتك.

    >> أتعلم كيف يؤثر الفول السوداني على الدماغ؟ 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أطول امرأة في العالم، روميسا جيلجي، تقف مع والدتها صفية جيلجي، خلال مؤتمر صحفي خارج منزلهم في سافرانبولو، مقاطعة كارابوك، تركيا، 14 أكتوبر 2021.
    أطول نساء العالم
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك