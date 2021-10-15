خبيرة تغذية روسية توضح سبب خطورة فقدان الوزن السريع

قالت خبيرة التغذية الروسية، ناتاليا كروغلوفا، إنقاص الوزن في غضون أسبوع حدث مهم – الكثير منا حددوا هذا الهدف وحققوه. بالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الحميات الغذائية السريعة والفعالة كبيرة جدًا ويمكنك اختيار أي منها.

لكن لماذا مثل هذه التجارب تشكل خطورة على الصحة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن؟

وفقا لها، فإن المعدل الطبيعي لفقدان الوزن بالنسبة للبالغين هو نحو 2 إلى 4 كيلوغرامات في الشهر، أي نحو 500 غرام أو كيلوغرام واحد في الأسبوع. مع هذا النهج، ستكون العملية آمنة للصحة، وستزداد احتمالية الاحتفاظ بالنتائج بشكل كبير.

وقالت في مقابلة وكالة الأنباء الفيدرالية: "إذا كان هناك معدل سريع جدًا لفقدان الوزن، فعندئذٍ في المستقبل، على الأرجح، سيكون هناك إعادة زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، على الأرجح، لن يكون هذا بسبب الأنسجة الدهنية، ولكن بسبب السوائل والأنسجة العضلية، والتي ستسهم أيضًا في عودة الوزن. فيما يتعلق بالمعيار الجيد لفقدان الوزن، هناك أيضًا مثل هذه الأرقام: 5-10% من الوزن الأصلي على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر. بالمناسبة، سيقلل هذا بالفعل من خطر ظهور وتطور الأمراض المرتبطة بالسمنة".

وأضافت أن فقدان الوزن بشكل كبير في وقت قصير محفوف بمجموعة من المشاكل. قد يكون سبب في تكوين حصوات في المرارة، وكذلك تطور أمراض الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي لدى الأشخاص المعرضين لذلك. لكن هناك مستوى مختلف تمامًا هو المشكلات العقلية، أي اضطرابات الأكل (فقدان الشهية العصبي، والشره المرضي، واضطرابات الأكل، وغيرها).

هناك خطر حدوث اضطراب في الأكل عندما يقيد الشخص نظامه الغذائي بشدة لفترة من الزمن. في المستقبل، يعاني لا يستطيع إمساك نفسه عن الأكل، ويبدأ في تناول الطعام، عمليا دون التحكم في حجم وكمية الطعام. من الصعب جدا عليه في المستقبل الالتزام بنوع من التغذية السليمة والعقلاني.

لمنع حدوث ذلك، تنصح ناتاليا كروغلوفا بعدم اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية الذي يحد من التغذية بشكل كبير. سيكون كافيًا تقليل محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي بمقدار 500-700 سعرة حرارية من أجل فقدان الوزن بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون من الضروري تضمين نشاط بدني في حياتك، يتم اختياره وفقًا لقدراتك. ولكن يجب أن يكون أيضًا مناسبًا: يمكن أن يتحول التدريب المكثف لشخص غير مستعد إلى مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية.