"ناسا" تعلن عن أول مهمة من نوعها لدراسة كويكبات طروادة... فيديو

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم السبت، إطلاق أول مهمة من نوعها لدراسة كويكبات طروادة حول المشتري، وهما مجموعتان كبيرتان من الصخور الفضائية يعتقد العلماء أنهما بقايا مواد أساسية تكونت منها الكواكب الخارجية في المجموعة الشمسية.

ومن المقرر إطلاق المسبار الفضائي (لوسي)، الموجود داخل كبسولة شحن خاصة، من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا في الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش على متن الصاروخ (أطلس في) من تحالف الإطلاق المتحد، وهو مشروع مشترك بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن.

💎 Lights. Camera. Lucy. The stage is set for our #LucyMission to launch to the ancient Trojan asteroids on Oct. 16.



• Live coverage at 5am ET (09:00 UTC).

• Liftoff targeted for 5:34am ET (09:34 UTC).



Watch with us here and on NASA TV: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/g3RMvYn6lR — NASA (@NASA) October 15, 2021

ووفقا للمخطط، سيظل "لوسي" في الفضاء في مهمة مدتها 12 عاما لدراسة عدد قياسي من الكويكبات، وسيدرس كويكبات طروادة أولا، وهي آلاف القطع الصخرية التي تدور حول الشمس في مجموعتين، واحدة أمام مسار كوكب المشتري والأخرى خلفه.

ويبلغ قطر أكبر كويكب طروادة معروف 225 كيلومترا.

ويأمل العلماء أن يقدم تحليق المسبار "لوسي" قرب 7 من كويكبات طروادة تفسيرات جديدة بشأن كيفية تكوين كواكب المجموعة الشمسية قبل نحو 4.5 مليار عام وما الذي صاغ نسقها الحالي.

كما أشارت "ناسا" إلى أن الكويكبات، التي يعتقد أنها غنية بالكربون قد تقدم أيضا تفسيرات جديدة بشأن نشأة المواد العضوية والحياة على كوكب الأرض.

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