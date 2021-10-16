خبير يحذر من تناول "فيتامين سي" مع "فيتامين ب12"

يحذر الصيدلي سكوت ماكدوغال، من أن مكملات "فيتامين سي" يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نقص "فيتامين ب 12".

وقال: "إذا كنت تتناول فيتامين سي مع فيتامين ب 12، فإن الأول يمكن أن يكسر الأخير. هذا يقلل من امتصاص فيتامين ب 12، وهو أمر خطير إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب12"، حسب موقع "ميديك فوروم".

تعتبر مكملات "فيتامين سي" جديرة بالاهتمام لأنها تساعد أنسجة الجسم على النمو والتطور والتجدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومشاكل القلب وحماية الوظائف المعرفية للدماغ.

إذا كنت تعالج حاليًا نقص "فيتامين ب 12"، فمن الممكن تناول "فيتامين سي"، ولكن فقط في حالة ترك فاصل زمني لمدة ساعتين بينهما. وبالتالي، فإن "فيتامين سي" لن يتدخل في امتصاص "فيتامين ب 12".

يؤكد الخبراء أن مشاكل "فيتامين ب 12" تحدث غالبًا عند الأشخاص الذين يرفضون المنتجات الحيوانية. من المهم بشكل خاص بالنسبة لهم اتباع قواعد تناولها.