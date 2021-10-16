شركة سويدية تبتكر طريقة خادعة للبعوض الحامل للأمراض: يمتص العصير المسموم كأنه دم

ابتكرت شركة سويدية خدعة للقضاء على البعوض الحامل للأمراض، والحد من انتشار مرض الملاريا في الدول التي تعاني منه وينتشر فيها.

واخترع العلماء من شركة "Molecular Attraction"عصيرا مسموما يحتوي بصورة جزئية على ما يعرف باسم "HMBPP"، وهو الموجود في الدماء المصابة بطفيلي الملاريا.

واستعان العلماء بـ"HMBPP" تحديدا لكونه يتميز برائحة تجذب البعوض، وتحفزه على شرب المزيد من الدم، بل وشرب أي شيء تقريبا، طالما أن الرقم الهيدروجيني صحيح".

وفي اختباراتهم التي عرضوها في دراسة نشرت في مجلة "Communications Biology" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام الباحثون بإغراء البعوض بمزيج قوي من عصير البنجر الممزوج بـ"HMBPP" وسموم نباتية، والنتيجة هي أن الحشرات اللادغة كانت تتغذى بسعادة على الدم المزيف، وماتت كلها بعد فترة وجيزة.

كما أكدت الشركة السويدية أن "HMBPP" يتميز أيضا بأنه لا يجذب الحشرات الأخرى أو الأنواع الأخرى، لذلك يمكنك استخدامه كطريقة سلبية لإقناع البعوض بتناول السموم.

وقالت في بيان عبر موقعها على الإنترنت: "في الوقت الحاضر، تكمن أكبر مشكلة في مكافحة البعوض في مهمة جذبهم إلى الفخاخ لكن هذه التركيبة الفريدة جذابة حصريا لأنواع البعوض الخمسة من "أنوفيليس"، والتي تعد الناقلات الحصرية لعدوى الملاريا".

وأكدت الشركة السويدية أنها حريصة على تسويق قاتل الحشرات الخاص بها، كما أنها مصممة على أن يكون "سهل المنال وبأسعار معقولة للجميع" من أجل مساعدة البلدان التي تتعرض لهجوم البعوض والملاريا.

ونشرت دراسة الشركة السويدية بعد يوم واحد فقط من اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح الملاريا الأول في العالم.