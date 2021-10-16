مرض كورونا يصيب بالاكتئاب... ما هي علاماته؟

يمكن أن يكون لـ"كوفيد-19" تأثير سلبي على الحالة النفسية، فقد حذرت طبيبة العلاج النفسي، يكاترينا ميسيفيتش، من إحدى العواقب الوخيمة لهذا المرض في مقابلة مع "سبوتنيك".

تتزايد قائمة عواقب الإصابة بفيروس كورونا باستمرار حيث يدرس الأطباء هذا المرض.

يمكن أن تحدث حالة الاكتئاب بعد كورونا كرد فعل للجسم على المرض، وكاستجابة للإجهاد الناجم عن الوباء.

وقالت: "أي شخص يواجه عدوى فيروس كورونا يشعر بالخوف والقلق والحزن - هذه آلية دفاع طبيعية، لأن الجسم يحتاج إلى القوة لمحاربة الفيروس وتصحيح عواقب المرض. ولكن بسبب هذا، يمكن أن يتطور الاكتئاب - على الفور أو خلال بعض الوقت بعد الشفاء".

في الخريف، يمكن ارتباط الاكتئاب المرتبط بعدوى فيروس كورونا بالتدهور الموسمي في الحالة المزاجية، لذلك ليس من الممكن دائمًا التعرف عليه في الوقت المناسب. إذا لم يكن لدى الشخص في وقت سابق فترات من الحزن وفقدان القوة في أيام الخريف، ولكن الآن ظهرت هذه الأعراض، وفي الوقت نفسه كان مريضًا بفيروس كورونا منذ ستة أشهر على الأقل، فمن المرجح أن يكون هناك صلة مباشرة بين العدوى والاكتئاب.

قالت يكاترينا ميسيفيتش إن للاكتئاب ثلاثة أعراض رئيسية.

"هذا المزاج المكتئب الذي يزيد عن أسبوعين، عندما لا تفرحك الأشياء، التي كنت تسعد بها من قبل، وعندما لا تكون هناك قوة للأشياء المعتادة. إذا وجدت أعراضًا مماثلة، يجب استشارة الطبيب المختص للحصول على مساعدة نفسية".

وتابعت الطبيبة أن بعض سمات التفكير والمواقف تجاه الآخرين يمكن أن تسهم في تطور الاكتئاب.

وأضافت: "أوقف نفسك عن الأوهام بأن نتيجة الوضع ستكون كارثية. تجنب التقييمات القاطعة للأشخاص والأحداث. التفكير الأسود والأبيض يمكن أن يدمر الروابط الاجتماعية المستقرة. حاول ألا "تقرأ أفكار الآخرين"، أي، أن تنسب إليهم أفكارًا ودوافع لا تعرفها على وجه اليقين، ومن الأفضل استبدالها بعادة الانخراط في الحوار، الأمر الذي سيساعد في ضمان حسن نية غالبية الآخرين والتعامل مع القلق الشديد أثناء المرض. افعل ما تريد فقط. الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله إذا كنت لا تريد هو تناول الدواء والطعام".

أيضًا، نصحت المعالجة النفسية في الأشهر الستة الأولى بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعدم اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تفاقم وضعك الاجتماعي. وأوضحت أنه بعد كل شيء، من الممكن أن تكون نية الاستقالة من العمل أو الطلاق أو التخلي عن مشروع مهم خلال هذه الفترة قد نشأت تحت تأثير حالة اكتئاب.