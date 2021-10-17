الاكتئاب... أنواعه وأسبابه وطرق علاجه وكيف تعرف أنك مصاب به؟

يعاني العديد من الأشخاص من مرض الاكتئاب، وهو ما يظهر عليهم في شكل أعراض نفسية وجسدية، بسبب تغيرات فسيولوجية عديدة تحدث في أجسامهم.

ووفقا للدراسات العلمية، فإن أعراض الاكتئاب ترتبط بالكثير من الأسباب منها الحالات العاطفية والحالات الصحية الجسدية، وقد ترتبط أيضا بالحزن، بحسب موقع ميديكال نيوز توداي.

ما هو الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة مرضية عقلية شائعة، تسبب أعراضًا جسدية ونفسية، وتتضمن الأعراض الجسدية التعب، والنوم أكثر أو أقل من المعتاد، كما تشمل تغيرات في الشهية.

فالاكتئاب اضطراب مزاجي يؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفه، الأمر الذي يسبب لهم الشعور بالحزن أو عدم القيمة أو فقد الححس لفترات طويلة، كما يعاني المصابون بالاكتئاب من الإحساس بفقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأشياء التي اعتادوا على الاستمتاع بها.

ما هي أعراض الاكتئاب

كشفت الدراسات أن أعراض الاكتئاب قد تحدث نتيجة للتغيرات في نشاط الدماغ أو مستويات الهرمونات أو مستويات الناقل العصبي.

ويمكن التغلب على هذه الأعراض النفسية والجسدية، بتناول علاج الاكتئاب، التي تخفف من حدة الأعراض وتؤدي إلى تحسن كبير في الحالات المرضية، والأعراض قد تشمل التالي:

مزاج مكتئب

تراجع الاهتمام بالأنشطة المألوفة

انعدام الرغبة الجنسية

تغيرات في الشهية

فقدان أو زيادة الوزن

النوم كثيرا أو قليلا جدا

الأرق

بطء في الحركة والكلام

التعب أو فقدان الطاقة

الشعور بانعدام القيمة والشعور بالذنب

صعوبات في اتخاذ القرارات

التفكير في الموت أو الانتحار وأحيانا يحاول الشخص الانتحار

ما هي أسباب الاكتئاب

لا توجد أسباب محددة وراء الإصابة بالاكتئاب، وتشير التقارير إلى أن الطب لم يحدد أسبابا معينة للاكتئاب.

وتشير الدراسات إلى أن هناك العديد من الأسباب التي قد يحتمل أن تكون مسببة للاكتئاب، ومنها:

الجينات

التغييرات في مستويات الناقل العصبي بالدماغ

العوامل البيئية

ضغوط نفسية واجتماعية

مرض الاضطراب ثنائي القطب

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ما هي أنواع الاكتئاب

تنتشر أشكال متعددة لمرض الاكتئاب، ومن أبرزها:

الاكتئاب الشديد

الشخص المصاب بالاكتئاب الشديد يعاني دائما الحزن المستمر، ويفقد الاهتمام بالأنشطة المألوفة لديه والتي كانت مصدر استمتاع له.

الاضطراب الاكتئابي المستمر

نوعه من الاضطرابات ويعرف بعسر المزاج، ويشمل أعراضا متواصلة لمدة عامين، ويعاني الأشخاص المصابون به من نوبات اكتئاب حادة.

اضطراب ثنائي القطب

يعد الاكتئاب أحد الأعراض الشهيرة لمرض اضطراب ثنائي القطب، ويمكن ملاحظة ذلك العرض على الأشخاض المصابون بالمرض خلال نصف فترة إصابتهم.

الاكتئاب الذهاني

يتضمن أيضا هذا النوع من الاكتئاب الأوهام، كالمعتقدات الخاطئة، بالإضاة إلى الشعور بالانفصال عن الواقع، بجانب والشعور بأشياء ليست موجودة في الحقيقة.

اكتئاب ما بعد الولادة

تعاني منه الكثير من النساء، بسبب اختلال مستويات الهرمونات عندهن بعد الولادة، الأمر الذي قد يسبب تغيرات في المزاج لديهن، ويكون هذا النوع من الاكتئاب حاد، إذ يمكن أن يستمر لعدة أشهر وسنوات.

الاكتئاب الموسمي

كان يعرف في السابق بالاضطراب العاطفي الموسمي أو "SAD"، ويتعلق هذا الاكتئاب بانخفاض ضوء النهار خلال فصل الخريف وفصل الشتاء.

ما هو علاج الاكتئاب؟

هناك العديد من أساليب العلاج، فهناك العلاج بالأدوية والعلاج النفسي، ويمكن أن يجد بعض الأشخاص أنهم يستفيدون ويشعرون بالتحسن من بعض الأساليب أكثر من غيرها.

وقد يتضمن علاج الاكتئاب مزيجا من العلاج بالكلام والعلاج الأدوية، إذ يمكن للأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، أن تقلل من الأعراض.

العلاج النفسي

يعرف أيضا بالعلاج بالكلام، ويهدف إلى معرفة الأسباب وراء إصابة الشخص بالاكتئاب، ومساعدته على إدارة أفكاره ومشاعره.

ويوجد نوع من العلاج، يعرف باسم "العلاج السلوكي المعرفي" أو "سي بي تي"، ويعد أشهر الخيارات المستخدمة في علاج الاكتئاب، حيث يستهدف هذا النوع من العلاجات مساعدة المريض على فهم العلاقات بين أفكاره وعواطفه وسلوكياته.

العلاج بالأدوية

أظهرت الدراسات أن العلاج بمضادات الاكتئاب يساعد في الشفاء في حالات الاكتئاب المعتدل إلى الشديد. وتوجد عدة فئات من مضادات الاكتئاب، وهي:

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية

مثبطات مونوامين أوكسيديز

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

مضادات الاكتئاب غير النمطية

مثبطات امتصاص السيروتونين والنورادرينالين الانتقائية

العلاج الإضافي

أما في حالة الاكتئاب الذي يكون سببه فسيولوجي محدد، مثل التغيرات الموسمية أو الهرمونية، فقد يشمل علاجه خطوات إضافية، مثلا في حالة الشخص المصاب باضطراب القلق الاجتماعي، يتم إضافة العلاج بالضوء والتعرض الآمن لأشعة الشمس، إلى برنامج العلاج الخاص به.

متي تختفي أعراض أدوية الاكتئاب

كل الأدوية التي يتم تناولها لعلاج الاكتئاب لها أثار جانبية، وأعراض غير مرحب بها، وكشفت الأبحاث أن هذه الأعراض تختفي خلال أسابيع قليلة من بدء العلاج.

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ما هو اختبار الاكتئاب

يساعد اختبار الاكتئاب في معرفة شدة اكتئاب المرضى، وتقييم حالتهم بشكل دقيق، كما يمكن من خلال اختبار الاكتئاب معرفة إصابة الشخص بالاكتئاب من عدمه.

مقياس هاملتون للاكتئاب

ومن أشهر الاختبارات المعروفة هو تقييم هاملتون للاكتئاب، والذي يطلبه الطبيب من مرضاه في معظم الحالات، وفي هذا الاختبار تشير الدرجات إلى مدى اكتئاب الشخص، الذي تم تشخيصه بالاكتئاب.

والاختبار عبارة عن استبيان، يحتوي على 17 سؤالا، ومن خلال الإجابات النهائية يتم تقييم كل الشخص بناء على الدرجات التي حصل عليها... يمكنك إجراء الاختبار من خلال العديد من المواقع علي الأنترنت.

مقياس بيك للاكتئاب

ويوجد أيضا ما يعرف بمقياس بيك للاكتئاب، وهو استبيان يساعد الطبيب النفسي في قياس أعراض الاكتئاب عن الأشخاص، وذلك من خلال إجاباتهم على الأسئلة التي يحويها الاستبيان.

يحتوي المقياس على 21 سؤالا، یجیب علیھا الشخص، بالاختيار بين البدائل الأكثر ملائمة له، حيث يحتوي كل سؤال على من أربع بدائل، وفي النهاية يتم احتساب الدرجة الكلیة للشخص بجمع العلامات والدرجات التي حصل علیھا، وتتراوح الدرجات بين (0-60)، حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى وجود نسبة عالية من الاكتئاب.

وتقدم وزارت الصحة في معظم دول العالم خدمات التوعية الصحية من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية الخاص بوزارة الصحة، ويمكن للمواطنين في الدول العربية الدخول لتلك المواقع ليجدوا اختبارات لمعرفة إذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب من عدمه، بالإضافة إلى الأرقام الهاتفية التي يمكن من خلال الاستفسار عن الدعم والاستشارات المتعلقة بالصحة النفسية، وعلى سبيل المثال، فإن وزارة الصحة السعودية يمكن لمواطنيها معرفة إذا كان يعاني من الاكتئاب من عدمه من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة من خلال موقع وزارة الصحة السعودية او موقع أخر يوفر نفس الاختبار.

كيف تتخلص من الاكتئاب

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، عن بعض النصائح للتخلص من الاكتئاب، والحفاظ على الصحة النفسية.

وقالت المنظمة إن الأشخاص المصابون باعتلال في صحتهم النفسية، يجب عليهم المحافظة على تناول الأدوية التي وصفها لهم الأطباء، بالإضافة إلى مواصلة الحصول على الدعم من الطبيب النفسي.

وللتخلص من الاكتئاب، يجب على الشخص أن يكون متواصل بشكل مستمر مع الذين يعتنون به من الأقرباء والأصدقاء، وضرورة التعرف على الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الدعم في حال تدهور الصحة النفسية للمصاب.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الأشخاص المصابون بالاكتئاب، عليهم أن يلتزموا بما يلي:

اكتساب عادات يومية جديدة، والمحافظة على العادات اليومية بقدر الإمكان.

الاستيقاظ والنوم في مواعيد ثابتة يوميا

المحافظة على النظافة الشخصية

الحرص على تناول الوجبات الغذائية الصحية بشكل مستمر

ممارسة أي نوع من الرياضة بشكل منتظم

تخصيص وقت للعمل وآخر للراحة.

تخصيص وقت لممارسة الهوايات المفضلة والتقليل من متابعة الأخبار التي تسبب القلق والتوتر.