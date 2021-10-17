تحذير من مشروب خطير... لا تتناوله بعد سن الـ50

ونقل " موقع إيت ذيس " المعني بالشؤون الصحية، عن خبراء الصحة قولهم إن "المشروبات الغازية السكرية تعد الأسوأ لمن هم فوق سن الـ50، مؤكدين أن هذه المشروبات تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر.

وأضافوا أن "المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري"، ناصحين لمن هم فوق الخمسين عاما بالالتزام بالخيارات الصحية مثل الماء والشاي الأخضر.

وأكدوا أن المشروبات الغازية تؤذي عقلك أيضا، مشيرين إلى دراسة نشرت في مجلة بريطانية أكدت أنه كلما زادت المشروبات السكرية التي تتناولها، انخفض حجم دماغك وستكون ذاكرتك أسوأ.

وشددت الدراسة، على ضرورة أن يكون هناك بدائل صحية كتناول المياه الفوارة المنكهة، والتي يمكن أن تكون بديلا جيدا، مشيرة إلى أنه فى حالة الرغبة بتناول مشروب حلو، فهناك الكثير من الخيارات الأفضل كحليب الشوكولاتة الذي يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية.