دواء لضغط الدم يسبب مرضا لا يمكن الشفاء منه

قام الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف بتعداد الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تطور مرض جلدي غير قابل للشفاء، وهو الصدفية.

وأشار إلى أن الصدفية تظهر غالبًا بعد تناول حاصرات بيتا والتي توصف عادة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمايسنيكوف، فإن مستحضرات الليثيوم التي يتناولها الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب ومثبطات عامل نخر الورم تعتبر خطيرة.

وقال على قناة روسيا 1: "إنها ممتازة في علاج الصدفية. لكن في بعض الأحيان، إذا أعطاها الأطباء لأشخاص آخرين لأسباب أخرى، فقد تتسبب في الإصابة بالصدفية".

نصح مياسنيكوف مرضى الصدفية بالخضوع لفحص خاص لمعرفة ما إذا كان يوجد لديهم التهاب المفاصل الروماتويدي من أجل تجنب المشاكل في المستقبل.

وأكد المقدم التلفزيوني أنه من الضروري رؤية طبيب مختص في أقرب وقت ممكن حتى يكون مسار العلاج أكثر فاعلية.