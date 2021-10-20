فوائد غير متوقعة لثفل العنب... ليس قمامة بل كنز

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كورنيل (الولايات المتحدة الأمريكية) أن ثفل العنب (منتج ثانوي لإنتاج النبيذ)، والذي غالبًا ما يتم التخلص منه، له في الواقع العديد من الخصائص المفيدة لجسمنا.

يقول إيلاد تاكو: "هذا المنتج الثانوي لإنتاج النبيذ لديه إمكانات كبيرة، إذا تمكنا من استخراج العديد من المركبات الرئيسية من ثفل العنب واستخدامها كمكملات غذائية، فسوف يصبح مصدرًا مهمًا للعناصر الغذائية الصحية".

يحتوي ثفل العنب على ستيلبين (مركبات نباتية عضوية) - ريسفيراترول وبتروستيلبين. لتحديد القيمة الغذائية له، أجرى الخبراء الأمريكيون اختبارات على الدجاج (كنموذج في الجسم الحي). قاموا بحقن مستخلص الستيلبين في السائل الأمنيوسي للبيض في اليوم السابع عشر من التطور الجنيني. بحلول اليوم التاسع عشر من الحضانة، استهلك الجنين السائل الذي يحيط به والمحلول المغذي المضاف إليه، وفي اليوم الحادي والعشرين فقست البيضة.

وفقًا لنتائج التجربة، وجد أن ريسفيراترول وبتيروستيلبين لهما تأثير إيجابي على صحة المعدة، والنباتات الدقيقة المعوية، ونظام القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنظمة الجسم الفسيولوجية الأخرى. يمكن للخصائص المفيدة لهذه المواد أن تقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب.

لكن العلماء يعتقدون أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية، لأنهم بحاجة إلى مزيد من البحث الذي سيوضح آلية تأثير الستيلبين على جسم الإنسان.