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    دراسة تكشف مزايا لقاح ناقلات الفيروس الغدي البشري

    © Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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    ظهر لقاح ناقل للفيروسات الغدية البشرية من شركة جونسون آند جونسون في جرعة واحدة "جانسون"، متجاوزا اثنين من منافسيه، مع نمو عيار الأجسام المضادة للفيروسات الحية من العدد الأولي من 146 إلى 629 بعد 8 أشهر.

    انخفض عدد الأجسام المضادة الوقائية المعادلة للقاح شركة "فايزر"، الذي جاء في المرتبة الثانية، بمقدار 34 مرة بعد 8 أشهر. تتماشى النتيجة مع البيانات من وثيقة الإحاطة التي قدمتها شركة "فايزر" إلى إدارة الغذاء والدواء في 17 سبتمبر في محاولة لتأمين ممارسة إعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين اختاروا هذه العلامة التجارية للقاح كل 6 أشهر من أجل الحفاظ على مستوى حماية اللقاح مرتفعًا بدرجة كافية .

    جاء لقاح mRNA من شركة "مودرنا" في المرتبة الثالثة، مع انخفاض استجابة الجسم المضاد بمقدار 44 مرة مقارنة ببداية فترة 8 أشهر، لكن مستوى الأجسام المضادة الواقية ليس هو العامل الوحيد الذي يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل علماء المناعة.

    قاست الدراسة الأمريكية أيضًا استجابة خلايا CD8 T للقاحين من "mRNA" ولقاح "Ad26". تعد الخلايا التائية جزءًا مهمًا من جهاز المناعة، والذي يركز على جزيئات غريبة معينة ويتم البحث بنشاط عن مناعة الخلايا التائية في حالة الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الوقت الحالي من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم وهي في طليعة الجهود العالمية لإحباط فيروس كورونا الجديد. هذا هو المكان الذي فاز فيه لقاح ناقلات الفيروس الغدي في فترة 8 أشهر، حيث أظهرت "فايزر" في النهاية مستوى CD8 T-cell بنسبة 0.016%، وحصلت "مودرنا" على 0.017% مماثلة، و"جونسون" في القمة بنسبة 0.12%.

    أظهرت الدراسة الأمريكية أن المستوى الأولي للتعبير عن الاستجابة المناعية كان قوياً للغاية بالنسبة للقاحات الرنا المرسال، لكنه انخفض إلى أرقام يمكن مقارنتها مع اللقاح الناقل للفيروسات الغدية بعد 8 أشهر. يمكن رؤية الاختلاف الحقيقي في حالة استجابة الخلايا التائية - وهذا هو المكان الذي أصبح فيه لقاح ناقلات الفيروس الغدي البشري الفائز الحقيقي.

    ترددت نتائج البحث الأمريكي في دراسة حديثة أخرى قادمة من الأرجنتين، فقد خلص العلماء الأرجنتينيون إلى أن لقاحات "سبوتنيك-V"، التي تعتمد تمامًا مثل لقاح "جانسون" على ناقلات الفيروس الغدي البشري، توفر "نضجًا" للأجسام المضادة وتزيد من الحماية ضد فيروس كورونا داخلها فترة 6 أشهر. أظهر البحث الأرجنتيني نموًا كبيرًا في مؤشر الفعالية المعادلة (NPI) الذي لوحظ في 120 يومًا (NPI = 0.33) مقارنة بالقيم التي لوحظت بعد 42 يومًا بعد التطعيم (NPI = 0.15).

    تعتمد لقاحات "فايزر" و"مودرنا" على تقنية mRNA التجريبية، والتي لم يتم استخدامها على نطاق واسع قبل جائحة كورونا، يستخدمون نسخة من جزيء يسمى "messenger RNA" لإنتاج استجابة مناعية. فيما يعتمد "جونسون" و"سبوتنيك-V" ، بدورهما، على تقنية حامل ناقل للفيروسات الغدية البشرية المعروفة، عندما يتم تسليم الترميز الجيني لمستضد مرغوب من خلال ناقل فيروس غير متماثل.

    يستخدم كل من "جانسون" و"سبوتنيك-V" ناقل Adenoviral البشري Ad26، لكن "سبوتنيك-V" لديه أيضا حماية في شكل طريقة تعزيز رئيسية غير متجانسة إذا كان الشخص قد تعرض مسبقًا لـ Ad26 وفشل هذا المكون في العمل بشكل فعال نتيجة لذلك، تم تصميم الجزء الثاني من لقاح "سبوتنيك-V" لتجاوز هذا العيب باستخدام نظام أساسي مختلف للفيروسات الغدية - Ad5. يستخدم كل من "سبوتنيكV" و"جانسون" النظام الأساسي للفيروسات الغدية البشرية، بينما تعتمد "أسترازينكا" على فيروس غدي للشمبانزي.

    "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل لـ COVID-19 بفاعلية تزيد عن 91.6%، وهو مصرح به حاليًا في 70 دولة.

    انظر أيضا:

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