طبيب روسي يحذر من الإفراط في تناول الكالسيوم

حذّر الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" من الإفراط في تناول الكالسيوم.

وبحسب الطبيب، فإن هذا العنصر جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي لمرضى هشاشة العظام: يُنصح كل من الرجال والنساء المصابين بهذا المرض بالحصول على غرام واحد من الكالسيوم و600 ملليغرام من "فيتامين د" يوميًا، مما يعزز امتصاصه في الجسم.

في الوقت نفسه، حث الطبيب على تجنب تناول جرعة زائدة.

وحذر من أنه "يجب ألا تتناول أكثر من غرامين، فقد تظهر أعراض مزعجة مثل الضعف والتعب والتشنجات".