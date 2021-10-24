في يومه العالمي... 6 أعراض أولية للإصابة بمرض شلل الأطفال

يأتي يوم 24 أكتوبر من كل عام ليحتفل العالم بـ"اليوم العالمي لشلل الأطفال"، كمناسبة للتذكير بضرورة التضافر للقضاء على هذا المرض وإنقاذ حياة ملايين الأطفال من الإصابة به.

ويعرف شلل الأطفال بأنه واحد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، ويغزو الجهاز العصبي وكفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات، ويمكن أن يؤدي إلى صعوبة التنفس، وفي بعض الأحيان إلى الوفاة.

وتشير الإحصاءات الطبية إلى أنه يلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالمرض حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

ونشرت وزارة الصحة المصرية 6 أعراض أولية تشير إلى أن هذا الطفل/ الشخص مريض بشلل الأطفال.

وقالت الوزارة في منشور لها على "فيسبوك" إن من بين الأعراض الأولية "الحمى، والصداع والتعب وتصلب الرقبة والتقيؤ والشعور بألم في الأطراف".

للأسف لا يوجد حتى الآن علاج لشلل الأطفال، ولكن يمكن توقيه من خلال الحصول على اللقاح المضاد له، والذي يعطى على دفعات متعددة، ويمكن بالفعل أن يقي الطفل من شر المرض مدى الحياة، بحسب منظمة الصحة العالمية.