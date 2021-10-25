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    مكملات غذائية متنوعة منها مكمل فيتامين سي

    5 خرافات رئيسية حول فيتامين سي

    © Photo / pixabay/ stevepb
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    تحدث موقع" ميديك فوروم" عن العديد من الأساطير حول "فيتامين سي"، التي يمكن العثور عليها على الإنترنت، وعن أصولها وأسبابها الجذرية.

    الأسطورة الأولى: لا يمكن الحصول على فيتامين سي إلا من الطعام

    هذا ليس هو الحال على الإطلاق: منذ حوالي قرن من الزمن، كانت مجمعات الفيتامينات متاحة للبشرية، بهدف تجديد العناصر المفقودة في الجسم. في بعض المناطق، قد لا تتوفر بعض الفواكه والخضروات بسهولة تبعًا للموسم.

    يُنتج فيتامين سي الآن بأشكال مختلفة: أقراص، كبسولات، حمض الأسكوربيك، مساحيق، وخلائط قابلة للمضغ.

    الأسطورة الثانية: فيتامين سي يمكن أن يتراكم في الجسم.

    من المعتقد أنه إذا تناولت في وقت ما الكثير من الحمضيات أو تناولت حفنة من الفيتامينات، فإن شحنة القوة والمناعة ستستمر لفترة طويلة.

    للأسف، الأمر ليس كذلك. هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء، مما يعني أنه يتم إفرازه بسرعة من الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي.

    الأسطورة رقم 3: فيتامين سي يدمر مينا الأسنان

    كل هذا يتوقف على طريقة تجديد الفيتامين في الجسم. نظرًا لأن الفيتامين موجود في عصير الحمضيات، الذي يحتوي على حموضة ولا يزال المينا مركبًا عضويًا، وإن كان قويًا جدًا، فإن تأثير البيئة ذات مؤشر الحموضة المرتفع غير مواتٍ لها. أي إذا كنت تشرب عصير الليمون النقي بانتظام لتجديد الفيتامين، يمكن أن يحدث شيء سيء حقًا للمينا: يمكن أن تصبح داكنة وتتأكسد أو تتعرض للتآكل. ومع ذلك، هذا لا علاقة له بالمكملات الحديثة في شكل مساحيق أو فيتامينات.

    الخرافة الرابعة: فيتامين سي يقي من فيروس كورونا

    البيان غامض جدا. إذا فهمت عمل الجهاز المناعي، يصبح من الواضح أن الجسم يتكيف مع الفيروسات عن طريق إنتاج أجسام مضادة لتهديد معين دخل الجسم بالفعل في صورة فيروس أو لقاح. فيتامين سي كمادة كيميائية، لا يستطيع "برمجة" الجسم لتكوين الأجسام المضادة الضرورية لفيروس معين. ومع ذلك، فإن وفرته تحفز جهاز المناعة، مما يعني أن خطر الإصابة بنوع من العدوى بشكل عام (ولكن ليس فقط فيروس كورونا) أقل إلى حد ما. أظهرت دراسة أجريت عام 2013 بشكل عام أن تناول فيتامين سي يمكن أن يساعد في تقليل شدة ومدة أعراض البرد. لكن لا يوجد بحث يُظهر أن فيتامين سي يحتمل أن يقي من فيروس كورونا أو الطاعون الدبلي.

    الأسطورة الخامسة: كلما أكثرت كان ذلك أفضل

    هناك أسطورة شائعة أخرى حول فيتامين سي وهي أنه كلما أكثرت من تناوله كان ذلك أفضل.

    إذا فهمت المشكلة تمامًا، ولم تأخذ كلمة عبارات غريبة من الإنترنت، يمكنك معرفة أن الفيتامينات لها جرعة يومية. يتم تحديدها حسب العمر ووزن الجسم. هكذا، على سبيل المثال، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، لا يزيد معدل الجرعة عن 50 ميليغرام في اليوم، للمراهقين - 75 ميليغرام، وبالنسبة للبالغين - ما يصل إلى 100-120 ميليغرام.

    تناول فيتامين سي بكميات زائدة تتجاوز المعدل اليومي بأكثر من 150 مرة يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك، إلى اضطراب الجهاز الهضمي.

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