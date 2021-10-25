نقص فيتامين د يؤدي إلى أمراض في الدماغ

قالت خبيرة التغذية الروسية، مارينا ماكيشا، إن نقص "فيتامين د" في جسم الإنسان يمكن أن يؤثر على تطور أمراض الدماغ الخطيرة.

وأوضحت لـ "فيتشيرنايا موسكفا": "أجريت دراسات واسعة النطاق أكدت أن نقص فيتامين "الشمس" يسبب ضعفًا إدراكيًا ويؤثر على وظائف المخ ويزيد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي المرتبطة بالعمر".

ووفقًا لها، فإن عدم وجود مادة مفيدة أو نقصها يؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة الدماغ، وبالتالي زيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشيخوخة ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.