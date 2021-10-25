الحمية الغذائية يمكن أن تسبب دهون البطن

هل الحمية الغذائية التي كانت سائدة حتى وقت قريب هي سبب ظهور دهون البطن ؟ يشرح خبير التغذية، ميواكو كوجيما، الأسباب على موقع ياهو اليابان.

النظام الغذائي الخاطئ يؤدي إلى زيادة الوزن!

تسمع كثير من المعلومات حول التغذية والصحة، على سبيل المثال، "يزيد وزن الشخص من هذه المنتجات، ولكن من هذه المنتجات، على العكس من ذلك، يفقد الوزن" ... غالبًا ما تسمع أن الشخص قد تخلى عن الكربوهيدرات، بتقليل تناول اللحوم وشرب المزيد من العصير الأخضر، ولكن على الرغم من ذلك، فهو غير قادر على إنقاص الوزن.

في الواقع، الإفراط في تناول الطعام ليس سبب تراكم الدهون في أسفل البطن. ويشدد كوجيما على أن "السبب الرئيسي هو فقدان العضلات الناجم عن سوء التغذية".

عندما تكون صغيرًا، يكون لديك عضلات، لذلك حتى لو تناولت الكثير من الطعام، فورًا بعد تناول الطعام تنتفخ معدتك، ولكن سرعان ما تعود إلى طبيعتها. ومع ذلك، بعد 30 عامًا، تضعف العضلات التي كانت بمثابة مشد، ونتيجة لذلك يبدأ أسفل البطن في الانتفاخ إلى الأمام وإلى الجانبين.

وقال الخبير: "هذا يبدأ في مضايقتك وتقييد نظامك الغذائي، ولكن نتيجة لذلك تفقد المزيد من العضلات، مما يؤدي إلى حرق الدهون، ويبطئ التمثيل الغذائي الخاص بك".

الهدف ليس في عدم الأكل، بل على العكس، الأكل

أفضل طريقة لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك. إذا لم ينخفض ​​الوزن المكتسب، أو إذا ظل الوزن كما هو، لكن البطن نمت، فربما تكون قد أبطأت عملية التمثيل الغذائي عن طريق تناول الطعام بشكل سيء.

كلما زاد عدد النقاط التالية التي تتطابق مع حالتك، كان التمثيل الغذائي أبطأ. حان الوقت للتوقف عن تناول الأطعمة الخاطئة التي تجعل بطنك تنمو. تحقق من ذلك! هؤلاء هم الأشخاص الذين يبدؤون في الحصول على الدهون في البطن!

انخفاض درجة حرارة الجسم

اليدين والقدمين الباردة باستمرار.

نما الوزن، على الرغم من الحمية المستمرة؛

حتى الكميات الصغيرة تؤدي إلى زيادة الوزن.

الأنظمة الغذائية التي اعتادت أن تعمل لم تعد تساعد.

السموزي على الفطور

بدأ العديد من الأشخاص المهتمين بالجمال والصحة في تناول عصائر السموزي على الإفطار. الحقيقة هي أنها تحتوي على الفيتامينات والألياف والإنزيمات. ومع ذلك، لا ينصح بالعصائر من حيث تطهير الأمعاء.

الغرض الرئيسي من وجبة الإفطار هو رفع درجة حرارة الجسم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة الطاقة في اليوم. إذا كنت تشرب عصيرًا باردًا كل صباح، فسوف تنخفض درجة حرارة جسمك وسيتدهور التمثيل الغذائي لديك.

إذا وجدت نفسك تشعر بالبرد وتواجه صعوبة في التفريغ، فقد يكون ذلك بسبب تناول عصير بارد في الصباح.

تتكون الوجبات بشكل رئيسي من الخضار

الخضروات صحية حقًا. ولكن إذا كنت تأكلها فقط، فسيكون هناك نقص في مصادر الطاقة - البروتينات والدهون والكربوهيدرات، مما سيؤدي إلى انخفاض كتلة العضلات. للحفاظ على لياقتك البدنية، تحتاج إلى تناول اللحوم والأسماك، وهي مصادر جيدة للبروتين. في الواقع ، تُظهر البيانات أن العديد من الأشخاص النحيفين يأكلون الكثير من اللحوم.

"من المستحيل تخزين البروتين، لذا التزم بالقاعدة الصارمة المتمثلة في تناوله في كمية صغيرة".

نقص الكربوهيدرات

فقدان الوزن في فترة زمنية قصيرة ليس بسبب الدهون، ولكن بسبب كتلة السوائل والعضلات. هذا يعني أن الوزن يفقد، ولكن في نفس الوقت ينخفض ​​التمثيل الغذائي.

لتجنب فقدان كتلة العضلات، تناول الكربوهيدرات حتى لا يتم تخزينها في الجسم. من الضروري معرفة كمية الطعام التي يتم هضمها من وجبة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال الأرز الأبيض، على سبيل المثال، بالأرز البني.

الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية

عندما تتبع نظامًا غذائيًا، تبدأ الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية في جذب المزيد والمزيد من الاهتمام. كما أنها تقلل التمثيل الغذائي.

يلاحظ كوجيما: "إذا تناولت الكثير من هذه الأطعمة، فسوف يدخل جسمك بشكل لا إرادي في وضع الصيام". هذا ليس فقط لأنها خالية من السعرات الحرارية، ولكن أيضًا لأنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية.

عندما يتباطأ التمثيل الغذائي، ينتقل الجسم إلى "وضع توفير الطاقة". إذا انخفضت تكاليف الطاقة وتكيف الجسم مع الجوع. يمكنك تقليل كمية السعرات الحرارية أو الطعام الذي تستهلكه بقدر ما تريد، ولكن هذا لن يؤدي إلى فقدان الوزن.