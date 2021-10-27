طبيب روسي يدحض أسطورة عن اللحم الأحمر

قال الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف على قناة روسيا 1 التلفزيونية إن الاستهلاك المعتدل للحوم الحمراء لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال إنه حتى عام 2020 ، يعتقد "العالم كله" أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار مياسنيكوف إلى أنه "قبل فيروس كورونا مباشرة، راجعنا جميع البيانات التي تراكمت على مر السنين حول العلاقة بين اللحوم واستفزازها لتصلب الشرايين، وما إلى ذلك".

نتيجة لذلك، اتضح أنه لا توجد بيانات موثوقة حول هذه العلاقة.

قال الطبيب "بكميات كبيرة (اللحوم الحمراء) يمكن أن تزيد (خطر) أورام الأمعاء. لسنا متأكدين بخصوص القلب، واليوم لا يتحدثون عن ذلك بشكل قاطع كما كنا نتحدث طوال هذه العقود".

في الوقت نفسه، حث على تناول اللحوم الحمراء باعتدال، ليس أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.