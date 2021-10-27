الفشار جيد للأوعية الدموية والقلب في هذه الحالة

أخبرت خبيرة التغذية ناديجدا تسابكينا وكالة "سبوتنيك" أن الفشار محلي الصنع الخالي من السكر والنكهات المضافة هو طعام يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والجلد.

وأضافت "الفشار يحتوي على فيتامينات ب والحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز ومضادات الأكسدة البوليفينول. كل هذه العناصر تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز الهضمي".

ومع ذلك، أضافت أن الفشار، الحلو والمطبوخ في الزيت، يزيد بشكل كبير من مستويات الكوليسترول في الدم. يحتوي دلو واحد صغيرعلى حوالي 600 سعرة حرارية. وحذرت تسابكينا من أن "هذه لم تعد وجبة خفيفة غير ضارة، بل قنبلة حقيقية تؤدي إلى زيادة الوزن، ونتيجة لذلك، أمراض مختلفة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفشار المالح يعطل توازن الماء في الجسم ويثير ظهور الوذمة والسيلوليت.

وأوضحت: "تصبح الدهون المتحولة من الزيوت محفزات لتطور الأورام السرطانية، مما يثير أمراض الجهاز التنفسي، وهو أمر خطير بشكل خاص لمرضى الربو. وتبدأ الدهون الناتجة عن الطبخ، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة، في إطلاق مادة ثنائي الأسيتيل السامة، والتي لدى بعض الحالات تؤدي إلى التليف الرئوي ومرض الزهايمر وأمراض مختلفة في الجهاز الهضمي".