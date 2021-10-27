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    هل الإدمان على الكافيين يمثل مشكلة حقيقية ولماذا للقهوة تأثيرات مختلفة

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    حتى الطقوس الصباحية لشرب القهوة الطازجة يمكن أن تصبح عادة سيئة: اعترفت منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن إدمان الكافيين يعتبر مرضا، وأصدرت وزارة الصحة الأمريكية توصية بعدم شرب أكثر من 400 مليلتر من القهوة في اليوم، أي نحو ثلاثة فناجين قهوة.

    سألت The Village الخبراء عما إذا كان الإدمان على الكافيين يمثل مشكلة حقيقية، ولماذا للقهوة تأثيرات مختلفة.

    كيف يعمل الكافيين

    الكافيين هو منبه نفسي موجود في أوراق وبذور وثمار عشرات النباتات. يوجد في الشاي وحبوب الكاكاو وجوز الكولا، ولكن الأهم من ذلك كله هو حبوب البن. عند تناولها، تحجب هذه المادة مستقبلات الأدينوزين في الدماغ والجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، مما يزيد من إفراز الأدرينالين. نتيجة لذلك، بعد 10-20 دقيقة من شرب فنجان من القهوة، يشعر المرء بالبهجة، ويختفي النعاس، وتزداد الكفاءة. يتوقف الكافيين عن العمل تدريجياً بعد ثلاث ساعات في المتوسط.

    لماذا يحدث الإدمان

    إدمان الكافيين - هو شكل من أشكال التعاطي مثل المخدرات والكحول ويمكن أن يتطور إذا كنت تشرب المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام لعدة أشهر. يمكنك التعرف ما إذا كنت مصاب به عن طريق التخلي عن الكافيين ليوم واحد ومراقبة الأحاسيس والشعور. إذا ظهرت عصبية، ضعف، إرهاق، صداع أو ألم عضلي، مشاكل في التركيز وأفكار مستمرة عن القهوة (حالة مماثلة تحدث عند المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين)، فهناك إدمان.

    غالبًا ما يؤدي النوم غير الكافي (أقل من ثماني ساعات في الليلة) أو قلة النوم إلى الاعتماد على الكافيين. يؤدي التعرض المتكرر والمطول للضوء الصناعي إلى زيادة استهلاك الكافيين: قلة أشعة الشمس تسبب النعاس. كما يشجع التدخين ونمط الحياة الخامل والعمل الخامل الناس على شرب القهوة في كثير من الأحيان - فهم يريدون تناول المنشطات، وهي "حبة سحرية" تقضي على التعب بسرعة وتعطي القوة والحيوية. في الوقت نفسه، فإن إدمان الكافيين ليس له أشكال شديدة، ومن الممكن التعامل معه بنفسك.

    لماذا القهوة لها تأثيرات مختلفة

    بالنسبة للبعض، فإن نصف فنجان من القهوة كافٍ للقضاء على النعاس، بينما لا يلاحظ بعض آخر التأثير حتى بعد ثلاثة فناجين من الإسبريسو. يرتبط هذا الاختلاف بنظام الإنزيم - السيتوكروم P450 - الموجود في الكبد. وفقًا لعالم المخدرات فاسيلي شوروف، فإنه لدى بعض الناس يعمل هذا الإنزيم ببطء شديد لذلك يبقى تأثير القهوة لفترة أطول. ونتيجة لذلك، فإن كمية صغيرة من المشروب تكفي ليشعر الشخص بالحيوية لعدة ساعات. بالنسبة للآخرين، فإن هذا الإنزيم، على العكس من ذلك، نشط للغاية - يمكنهم شرب الكثير من القهوة، وتقريباً لا يلاحظون التغييرات في حالتهم.

    عادةً ما يعتمد تأثير القهوة على تكرار تناولها: إذا كنت نادرًا ما تشرب المشروب، فإن الكوب الواحد سيكون أكثر من كافٍ للحيوية. أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام يطورون تحمل الكافيين (كما هو الحال مع الاستهلاك المفرط للكحول) - يمكنك شرب خمسة إلى ثمانية أكواب من القهوة يوميًا دون تغييرات ملحوظة. لكن بمرور الوقت، تنفد موارد الجسم - وتبدأ المشاكل الصحية. تتطور أمراض المعدة المرتبطة بارتفاع الحموضة - التهاب المعدة المفرط، القرحة. يعاني الجهاز العصبي: يزيد الكافيين من إنتاج الكورتيزول - "هرمون التوتر"، الذي يسرع النبض ويزيد من التوتر، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية مفاجئة واضطرابات القلق.

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