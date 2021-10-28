أطعمة تمنعك من النوم

في رأيها، أولاً وقبل كل شيء، عليك التخلي عن الأطعمة عالية الكربوهيدرات والكميات الكبيرة. يمكن أن يرتبط الإفراط في تناول الطعام في المساء بعدم تناول وجبة الإفطار وتناول وجبات خفيفة متكررة بدلاً من الوجبات الكاملة طوال اليوم.

وقالت: "إذا أكلت على العشاء معكرونة بالجبن والمايونيز، ثم شربت الشاي مع الحلويات، فسيكون من الصعب أن تنام. جسمك لا يحتاج إلى مثل هذه الكميات من الكربوهيدرات، لأن عليك النوم ليلاً، فأنت لست بحاجة الطاقة. لا يتم امتصاص مثل هذا الطعام الثقيل. ونتيجة لذلك، بدلاً من الراحة، ينفق الجسم الموارد على التعافي".

وتقول إن العشاء المثالي يجب أن يكون على النحو التالي: البروتينات والخضروات والأعشاب والدهون الصحية.

وأضافت: "على سبيل المثال، يمكنك عمل كستلاتة دجاج على البخار مع البروكلي أو القرنبيط، وإضافة سلطة من الخيار والطماطم والخضروات الموسمية والأعشاب والخس وتتبيلها بالزيت غير المكرر وبذور اليقطين. بعد هذا العشاء لن تشعر بالثقل، يمكنك أن تغفو".