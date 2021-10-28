طبيبة روسية تحذر من الصداع الخطير

قالت طبيبة الأعصاب الروسية إيزيتا يلويفا، إنه يمكن أن تكون بعض العلامات التحذيرية للصداع سببًا للحصول على عناية طبية عاجلة.

لذلك، بحسب الطبيبة، قد يشكل خطر الصداع "الشبيه بالرعد"، وأعراضه تغيرات حادة في طبيعته، وتفاقم الألم عند السعال أو الحركة.

يمكن أن يكون الصداع المصحوب بالحمى وتيبس الرقبة والارتباك ونقص الانتباه والذاكرة أو الأعراض العصبية خطيرًا أيضًا.

وقالت لوكالة "برايم": "الصداع الناتج عن الارتفاع الحاد في ضغط الدم، أو ما يسمى بأزمة ارتفاع ضغط الدم، يشكل خطراً كبيراً على الصحة. من أجل تقليل مخاطر حدوث مضاعفات مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، مع هذه الأعراض، يحتاج الشخص إلى التوقف عن أي نشاط بدني والعمل والراحة".

كما قد يكون الصداع طويل الأمد، على سبيل المثال، يوميًا لمدة شهر، خطيرا على الصحة.

يجب عليك أيضًا استشارة الطبيب إذا تغيرت الطبيعة المعتادة للصداع، على سبيل المثال، من "خفيف" إلى "حاد"، من قصير المدى إلى مطول أو غير موقعه.