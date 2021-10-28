"ناسا" تطلق 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إرسال 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة " فري برس " إن عملية إرسال رواد الفضاء ستكون من خلال صاروخ من صنع شركة "سبيس إكس"، على أن يكون ثلاثة رواد فضاء يحملون الجنسية الأمريكية والرابع ألماني الجنسية.

ومن المقرر أن يقضي الرواد الأربعة في محطة الفضاء الدولية ستة أشهر في مدار الأرض، فيما يعتبر ثالث مهمة مأهولة منتظمة توفرها "سبيس إكس" لحساب وكالة "ناسا".

ويحمل طاقم المهمة اسم "كرو -3"، ومن المنتظر أن يحل محل الرواد الأربعة في مهمة "كرو-2"، والذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بالفعل منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت وكالة ناسا إنه بعد فترة تسلم وتسليم قصيرة بين الطاقمين، تعود المهمة "كرو 2" إلى الأرض مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن "ناسا" ستطلق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل المهمة الفضائية من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا، عند الساعة 02:21 بالتوقيت المحلي، وستوضع على قمته الكبسولة "دراغون" التي سيكون بداخلها رواد الفضاء.

ووفقا للبرنامج المخطط، ستلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد الفضاء من وكالة "ناسا" راجا شاري وكايلا بارون وتوم مارشبورن إضافة إلى رائد الفضاء الألماني ماتياس مورر من وكالة الفضاء الأوروبية.