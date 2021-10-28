مستشار السيسي يكشف اللقاح الوحيد المناسب لحماية الأطفال من كورونا

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عن اللقاح الوحيد الواقي من فيروس كورونا المناسب للأطفال.

جاء هذا على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقدته اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بحسب صحيفة "الوطن".

وقال مستشار الرئيس المصري إن لقاح "فايزر"، هو اللقاح المصرح به حتى الآن لتلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار عوض تاج الدين أن لقاح فايزر معتمد من منظمة الصحة العالمية لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن هذا اللقاح مكون عن جرعتين يفصلهما 21 يوما، مشيرا إلى أنه يتمتع بدرجة عالية من الفاعلية تزيد عن 90% بعد الجرعة الثانية.

وعن فاعلية باقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قال الخبير الصحي المصري إن جميع اللقاحات الواقية من كورونا تتمتع بفعالية لمواجهة الفيروس ومتحوراته.