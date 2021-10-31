كل ما تريد معرفته عن "نغزات القلب"... إذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

يصنف الأطباء الحالات المرضية "cold" غير الطارئة، و"emergency" الطارئة، ويتم التعامل مع كل حالة بخلاف الأخرى، إذ تستوجب الأخيرة تدخلا عاجلا والأولى يمكن أن يتم التعامل معها بروية.

ولكل منهما أعراض تختلف عن الأخرى، وتأتي النغزات في الصدر واحدة من أخطر أعراض الحالات العاجلة التي تستوجب ذهابا إلى المستشفى فورا، والتعامل بجدية معها.

وتأتي خطورة هذا العرض إلى أنه علامة مهمة على احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية أو الذبحات الصدرية التي كلما كان التعامل معها سريعا كلما كانت فرص النجاة منها أكبر، والعكس صحيح، إذ كلما تأخر التعامل معها كلما كانت مميته.

ولا يتعلق ظهور هذا العرض بالمشاكل القلبية فقط، وإنما يمكن أن يكون مؤشرا عن مشاكل صحية أخرى، بحسب "موقع Mayo Clinic" الطبي المتخصص، إذ أشار في تقرير له إلى مجموعة الأمراض التي من بينها ظهور هذا العرض الخطير، والمبشر أن الأمراض المتعلقة بهذا العرض ليست كلها خطيرة كما يعتقد الكثير. وعلى أي حال لا بد من استشارة الطبيب فورا في حالة الشعور بأي نغزة في الصدر خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، أو صعوبة البلع أو عدم القدرة على الكلام.

في هذا التقرير نصنف لكم الأمراض التي من بين أعراضها وجود نغزات في القلب لكن قبل أن تعرف الأمراض التي تشير إليها، عليك أن تعرف أولا؛

سبب نغزات القلب

بحسب مواقع طبية مختلفة، تحدث هذه النغزات أو وخزات القلب نتيجة مشاكل في ضربات القلب، إذ يحدث ارتباكا في النبضات الكهربائية المنظمة للقلب، فتبدو سريعة أو بطيئة أو غير منتظمة، ما ينعكس على انتظام ضربات القلب ذاتها، ما يؤدي إلى شعور الشخص بهذه الوخزات التي تتسبب في ألم يختلف قوته من كل حالة.

هل كل نغزة في القلب تعني أن الأمر خطير؟

كما ألمحنا سابقا، فهناك مشاكل صحية كثيرة من بين أعراضها شعور الشخص يهذه النغزات المؤلمة، وليست جميعها تتعلق بأمراض القلب إذ من يمكن أن يشعر المريض بهذه النغزة نتيجة إصابته بمشاكل في الجهاز الهضمي، وممكن أن يكون سببها مشاكل في الرئتين بل ويمكن أن يكون هناك مشكلة في العضلات والعظام، بالإضافة إلى العادات الصحية السيئة التي قد يتبعها الشخص والتي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الشعور بهذه النغزات، وأيضا يمكن أن يشعر الشخص بهذه النغزة نتيجة توتر أو قلق أو مشاكل نفسية.

لكن كما أكدنا في البداية أن هذا العرض مع تشابهه في أكثر من مرض لا بد فورا اللجوء إلى المستشفى لتحدد أي مشكلة صحية تسببت في هذه النغزة.

كيف تكتشف ما إذا كان الشعور بالنغزة له علاقة بأمراض القلب؟

النوبات القلبية

إذا شعرت بوخزة في صدرك يصاحبها تعرق شديد، وصعوبة في التنفس، عليك التوجه فورا لأقرب مستشفى لأنك في هذه الحالة تعاني من نوبة قلبية، والتي تحدث نتيجة وجود تجلطات بسبب وقف تدفق الدم لعضلة القلب.

الذبحة الصدرية "Angina"

وهي تلك الحالة التي يشعر فيها المريض بنغزة في صدره بالإضافة إلى شعور بأن هناك ضغط على صدره، ويكون ذلك نتيجة ضعف تدفق الدم للقلب، بسبب تراكم الترسبات في الجدران الداخلية للشرايين التي تحمل الدم للقلب، والتي تؤدي بدورها إلى ضيق الشرايين.

التهاب عضلة القلب "Myocarditis"

يشعر المريض في هذه الحالة بنغزات في صدره، ويصاحبها شعور بخفقان القلب إلى جانب ضيق في التنفس مع تورم في الساقين بسبب تراكم السوائل.

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التهاب التامور "Pericarditis"

هو واحدا من الأعراض الخطيرة، إذ تؤدي هذه الحالة إلى شعور الشخص بنخزة وألم حاد في الصدر يزداد مع التنفس، ويكون الألم في هذا الحالة محددا في وسط القفص الصدري أو في الجهة اليسرى منه ويزداد عند أخذ شهيق عميق، وكذلك عند الانتقال من وضعية الجلوس إلى الوقوف أو العكس، وأيضا يزداد الألم عند تناول الطعام. يمكن أن يصاب المريض أيضا بارتفاع في درجة حرارته خاصة عندما يكون سبب الالتهاب فيروسيًا.

تسلخ الشريان الأبهر

مرض الأبهر هو واحد من أخطر أمراض القلب، لكنه أيضا واحدا من الحالات النادر حدوثها، وغالبا ما يحدث للرجال بعد عمر الستين. وتعني هذه الحالة حدوث تمزق في الطبقة الداخلية للشريان الرئيسي في الجسم "الشريان الأورطي"، ما قد يؤدي إلى اندفاع الدم من الثقب المتمزق، مسببا فصل الطبقات الداخلية والوسطى لجدار الأورطي أما ما يعرف بـ"التسلخ". للأسف تؤدي هذه الحالة في الغالب إلى الوفاة.

أمراض نشعر فيها بنغزة لكن لا علاقة لها بالقلب:

يمكن أن يشعر الإنسان بهذه النغزة في القلب نتيجة مشاكل صحية تتعلق بالجهاز الهضمي والتي من بينها:-

حموضة المعدة

يشعر المريض بألم في صدره يصاحبه شعور بعدم الراحة، ويكون ذلك نتيجة خروج الحمض من المعدة إلى أنبوب متصل بالحلق.

مشكلات في المرارة أو البنكرياس

عادة تكون أعراض هذه المشاكل ألم في البطن ينتشر ليشعر به المريض في صدره.

مشكلات في المرئ

المشكلات الصحية المتعلقة بالمرئ قد تؤدي أيضا إلى آلام في الصدر مع صعوبة البلع.

مشكلات تتعلق بالعظام والعضلات

المشاكل الصحية المتعلقة بالتهاب الغضروف أو التهاب العضلات أو إصابة الضلوع تؤدي إلى شعور المريض بنغزات في قلبه أيضا.

مشكلات صحية متعلقة بالرئتين

نظرا لقرب المسافة بين القلب والرئتين فغالبا ما تؤدي أي مشكلة في الرئتين إلى شعور المريض بألم في القلب ونغزات في منطقة الصدر، والتي من بينها:-

التهاب الغشاء المغطي للرئتين

فمع هذا الالتهاب يكون هناك سعال يؤدي إلى شعور المريض بنغزة في صدره تزداد عند السعال.

تجلط الدم في الرئتين

يحدث نتيجة صعوبة تدفق الدم إلى أنسجة الرئتين فيشعر المريض بألم في صدره.

ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئة

ويكون هذا نتيجة مشكلة في الشرايين التي تحمل الدم إلى الرئتين، إذا يشعر المريض بألم في الصدر شديد يشبه نفس المشاكل المتعلقة بالقلب.