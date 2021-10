6 ابتكارات بسيطة في مجال الطاقة النظيفة قد تساعد بالفعل في إنقاذ مستقبل الكوكب

وأكد التقرير أن إحدى أكبر الأخبار رعبا بمناسبة عيد الرعب (الهالوين) أن المؤتمر الـ 26 لتغير المناخ قد عقد يوم أمس السبت، هذا يعني من وجهة نظر الصحيفة أنه كان هناك 25 مؤتمرًا سابقًا وما زلنا لم نقم بأي خطوة جدية في سبيل أزمة المناخ.

ورصدت الصحيفة أعمال المبتكرين في جميع أنحاء الكوكب، الذين قدموا أفكارًا فريدة لإنقاذ الأرض، كجمع القمامة من بحارنا المليئة بالبلاستيك ودراجة التمرين الرياضية التي يمكنها تشغيل أجهزتك المنزلية.

وأكد جيرنوت واجنر، خبير اقتصادي مناخي في جامعة نيويورك وعضو لجنة عمدة المدينة أن هناك شركات ناشئة تحدث فرقًا بشكل حقيقي.

بينما يتفاوض السياسيون، إليك بعض الأشياء التي تمنح الأمل في مستقبل قريب يعتمد بشكل أكبر على إنتاج الطاقة النظيفة بطرق بسيطة.

قشط المواد البلاستيكية من المحيط

تمتلئ المحيطات في جميع أنحاء الكرة الأرضية بالبلاستيك، وتقول إحدى الدراسات أن الكمية ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، وتتجمع في بقعة نفايات المحيط الهادي الشهيرة بين كاليفورنيا وهاواي، وهو ما سيحدث دوامة تبلغ ضعف حجم ولاية تكساس مصنوع من أغطية الزجاجات والولاعات وغيرها من الحطام الذي يتحلل تدريجياً إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تتسرب إلى الأسماك التي يأكلها الناس.

أفضل طريقة لإصلاح ذلك هي التوقف عن استخدام البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، ولكن الدراسة قدمت خطة للتخلص من البلاستيك الموجود بالفعل، عن طريق بناء حاجز عائم على شكل حرف U يسحبه قاربان لانتشال جميع القطع البلاستيكية من المحيط، يُعاد تدوير البلاستيك بعد ذلك إلى منتجات مفيدة أخرى.

إسقاط الأشجار من السماء

صرح الملياردير الشهير إيلون ماسك مؤخرًا بأنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار من أجل أفضل فكرة لسحب ثاني أكسيد الكربون الخطير من الغلاف الجوي.

وكان رد شركة كندية ناشئة تدعى "Flash Forest" بأنها أساسا تستخدم طائرات بدون طيار لزراعة آلاف الأشجار شهريًا كوسيلة لمكافحة الكوارث التي يسببها قطع الأشجار والحرائق والزراعة الحيوانية.

يمكن لهذه الشركة وغيرها من الشركات الناشئة التي تقوم بعمل مماثل، زراعة حوالي 100000 شجرة يوميًا عن طريق إسقاط البذور عبى الأماكن التي يصعب على البشر الوصول إليها بواسطة طائرة بدون طيار، يمكنهم القيام بذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 سنتًا لكل شجرة، وعلقت الشركة أن هذا أقل بكثير من 100 مليون دولار لماسك.

امتصاص ثاني أكسيد الكربون

تريد فرقة البوب ​​البريطانية صاحبة أغنية "Fix You" إصلاح الكوكب من خلال الشراكة مع شركة "Climeworks" في جولتها العالمية "Music of the Spheres" لعام 2022، بهدف الحصول على مستقبل خالي من الكربون.

ودور شركة "Climeworks" السويسرية في هذه العملية هو أنها أول شركة تشغل مصنعًا مباشرًا لالتقاط الكربون وتخزينه، ويعتمد مبدأ عمله على سحب الكربون مباشرة من الغلاف الجوي إلى الداخل بمراوح عملاقة ثم يلتقط الكربون على مرشحات انتقائية متطورة للغاية ويخزنه بشكل مضغوط.

يتم تخزين الكربون تحت الأرض، وتحويله في النهاية إلى حجر وبيعه للمزارعين لاستخدامه لتغذية النباتات ويمكن لصانعي المشروبات الغازية استخدامه أيضا.

ما تفعله الفرقة هو تسويق العملية التي تقوم حرفياً بإخراج ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

استخدام معدات التمارين المنزلية لتوليد الطاقة

دراجة تمرين يمكنها تزويد منزلك بالطاقة، فإنها حرفيا أداة إنتاج طاقة رائعة، كما أنها ستكون أداة تجمع بين اللياقة البدنية والطاقة المتجددة.

أصدرت شركة "Energym" البريطانية دراجة تمرين "RE: GEN" مقابل حوالي 2700 دولار تبدو وكأنها دراجة ثابتة في المنزل، إلا أنها تحتوي على بطارية يتم شحنها عند ممارسة الرياضة.

بعد التمرين، يمكنك فصل البطارية وحملها لشحن أجهزتك طوال اليوم، وتدعي الشركة أن متوسط ​​التمرين الذي يستغرق ساعة يولد ما يكفي من الكهرباء لشحن هاتفك 12 مرة.

زيادة إنتاج الألواح الشمسية

أكد التقرير أن الطاقة الشمسية النظيفة حقيقة واقعة يمكن الاعتماد عليها بشكل جدي خصيصا بعد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة في هذا المجال.

بدلاً من استخدام رقائق السيليكون المكلفة المستخدمة في معظم الخلايا الشمسية، تقوم بعض الشركات حديثا بتحويل السيليكون مباشرة إلى خلايا شمسية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

منع وصول القمامة إلى المجاري المائية باستخدام "الفقاعات"

وجد العلماء في هولندا طريقة بسيطة لمنع وصول القمامة إلى المحيط باستخدام "الفقاعات".

ويعتمد مبدأ عملها على إطلاق الفقاعة التي تمنع البلاستيك من الغوص والمرور وتدفعه إلى السطح، ويأتي تيار من الهواء يتم ضخه من أنبوب في قاع الممر المائي، مما يرفع البلاستيك الطافي إلى السطح من جديد.

ظهرت الآلية لأول مرة في أمستردام في عام 2019 وسط القنوات الشهيرة التي تنتشر في جميع أنحاء المدينة، وتم تحويلها إلى أحواض رئيسية لالتقاط جميع أنواع المخلفات.