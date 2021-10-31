تسجيل
09:40 GMT31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غابة

    6 ابتكارات بسيطة في مجال الطاقة النظيفة قد تساعد بالفعل في إنقاذ مستقبل الكوكب

    YouTube.com
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202110311050581464-6-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8/

    نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تقريرا مطولا عن 7 ابتكارات جديدة في علوم المناخ من شأنها أن تساعد في إنقاذ الكوكب من الاحتباس الحراري في المستقبل القريب.

    وأكد التقرير أن إحدى أكبر الأخبار رعبا بمناسبة عيد الرعب (الهالوين) أن المؤتمر الـ 26 لتغير المناخ قد عقد يوم أمس السبت، هذا يعني من وجهة نظر الصحيفة أنه كان هناك 25 مؤتمرًا سابقًا وما زلنا لم نقم بأي خطوة جدية في سبيل أزمة المناخ.

    ورصدت الصحيفة أعمال المبتكرين في جميع أنحاء الكوكب، الذين قدموا أفكارًا فريدة لإنقاذ الأرض، كجمع القمامة من بحارنا المليئة بالبلاستيك ودراجة التمرين الرياضية التي يمكنها تشغيل أجهزتك المنزلية.

    وأكد جيرنوت واجنر، خبير اقتصادي مناخي في جامعة نيويورك وعضو لجنة عمدة المدينة أن هناك شركات ناشئة تحدث فرقًا بشكل حقيقي.

    بينما يتفاوض السياسيون، إليك بعض الأشياء التي تمنح الأمل في مستقبل قريب يعتمد بشكل أكبر على إنتاج الطاقة النظيفة بطرق بسيطة.

    كوب ستارباكس
    Courtesy of Starbucks
    كيف تدمر الأكواب البلاستيكية جسم الإنسان؟

    قشط المواد البلاستيكية من المحيط

    تمتلئ المحيطات في جميع أنحاء الكرة الأرضية بالبلاستيك، وتقول إحدى الدراسات أن الكمية ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، وتتجمع في بقعة نفايات المحيط الهادي الشهيرة بين كاليفورنيا وهاواي، وهو ما سيحدث دوامة تبلغ ضعف حجم ولاية تكساس مصنوع من أغطية الزجاجات والولاعات وغيرها من الحطام الذي يتحلل تدريجياً إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تتسرب إلى الأسماك التي يأكلها الناس.

    أفضل طريقة لإصلاح ذلك هي التوقف عن استخدام البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، ولكن الدراسة قدمت خطة للتخلص من البلاستيك الموجود بالفعل، عن طريق بناء حاجز عائم على شكل حرف U يسحبه قاربان لانتشال جميع القطع البلاستيكية من المحيط، يُعاد تدوير البلاستيك بعد ذلك إلى منتجات مفيدة أخرى.

    إسقاط الأشجار من السماء

    صرح الملياردير الشهير إيلون ماسك مؤخرًا بأنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار من أجل أفضل فكرة لسحب ثاني أكسيد الكربون الخطير من الغلاف الجوي.

    وكان رد شركة كندية ناشئة تدعى "Flash Forest" بأنها أساسا تستخدم طائرات بدون طيار لزراعة آلاف الأشجار شهريًا كوسيلة لمكافحة الكوارث التي يسببها قطع الأشجار والحرائق والزراعة الحيوانية.

    يمكن لهذه الشركة وغيرها من الشركات الناشئة التي تقوم بعمل مماثل، زراعة حوالي 100000 شجرة يوميًا عن طريق إسقاط البذور عبى الأماكن التي يصعب على البشر الوصول إليها بواسطة طائرة بدون طيار، يمكنهم القيام بذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 سنتًا لكل شجرة، وعلقت الشركة أن هذا أقل بكثير من 100 مليون دولار لماسك.

    امتصاص ثاني أكسيد الكربون

    تريد فرقة البوب ​​البريطانية صاحبة أغنية "Fix You" إصلاح الكوكب من خلال الشراكة مع شركة "Climeworks" في جولتها العالمية "Music of the Spheres" لعام 2022، بهدف الحصول على مستقبل خالي من الكربون.

    ودور شركة "Climeworks" السويسرية في هذه العملية هو أنها أول شركة تشغل مصنعًا مباشرًا لالتقاط الكربون وتخزينه، ويعتمد مبدأ عمله على سحب الكربون مباشرة من الغلاف الجوي إلى الداخل بمراوح عملاقة ثم يلتقط الكربون على مرشحات انتقائية متطورة للغاية ويخزنه بشكل مضغوط.

    يتم تخزين الكربون تحت الأرض، وتحويله في النهاية إلى حجر وبيعه للمزارعين لاستخدامه لتغذية النباتات ويمكن لصانعي المشروبات الغازية استخدامه أيضا.

    ما تفعله الفرقة هو تسويق العملية التي تقوم حرفياً بإخراج ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

    استخدام معدات التمارين المنزلية لتوليد الطاقة

    دراجة تمرين يمكنها تزويد منزلك بالطاقة، فإنها حرفيا أداة إنتاج طاقة رائعة، كما أنها ستكون أداة تجمع بين اللياقة البدنية والطاقة المتجددة.

    أصدرت شركة "Energym" البريطانية دراجة تمرين "RE: GEN" مقابل حوالي 2700 دولار تبدو وكأنها دراجة ثابتة في المنزل، إلا أنها تحتوي على بطارية يتم شحنها عند ممارسة الرياضة.

    بعد التمرين، يمكنك فصل البطارية وحملها لشحن أجهزتك طوال اليوم، وتدعي الشركة أن متوسط ​​التمرين الذي يستغرق ساعة يولد ما يكفي من الكهرباء لشحن هاتفك 12 مرة.

    زيادة إنتاج الألواح الشمسية

    أكد التقرير أن الطاقة الشمسية النظيفة حقيقة واقعة يمكن الاعتماد عليها بشكل جدي خصيصا بعد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة في هذا المجال.

    بدلاً من استخدام رقائق السيليكون المكلفة المستخدمة في معظم الخلايا الشمسية، تقوم بعض الشركات حديثا بتحويل السيليكون مباشرة إلى خلايا شمسية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

    منع وصول القمامة إلى المجاري المائية باستخدام "الفقاعات"

    وجد العلماء في هولندا طريقة بسيطة لمنع وصول القمامة إلى المحيط باستخدام "الفقاعات".

    ويعتمد مبدأ عملها على إطلاق الفقاعة التي تمنع البلاستيك من الغوص والمرور وتدفعه إلى السطح، ويأتي تيار من الهواء يتم ضخه من أنبوب في قاع الممر المائي، مما يرفع البلاستيك الطافي إلى السطح من جديد.

    ظهرت الآلية لأول مرة في أمستردام في عام 2019 وسط القنوات الشهيرة التي تنتشر في جميع أنحاء المدينة، وتم تحويلها إلى أحواض رئيسية لالتقاط جميع أنواع المخلفات.

    انظر أيضا:

    الملك سلمان يطلق تعهدا أمام العالم بشأن الطاقة النظيفة... فيديو
    الصين ترفع وتيرة سباق الطاقة النظيفة بطرح 100 شاحنة هيدروجين ثقيلة...فيديو
    مشروع "إيكس لينكس" ينقل الطاقة المغربية النظيفة تحت المحيط الأطلسي إلى بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك