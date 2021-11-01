تحذير من تلوث بكتيري يصيب الأطفال بسبب الصلصال والسلايم

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في مصر، من تلوث بكتيري يصيب الأطفال نتيجة اللعب بالسلايم والصلصال.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية قال خلالها الناظر، إن الصلصال والسلايم (ألعاب للأطفال) يتكونان من بعض المواد كيميائية التي تسبب أضرار للأطفال، كما أن هذه المواد تحوي صبغات لها تأثير سلبي على الأطفال.

وأشار الناظر إلى أن والده، دكتور في الأمرض الجلدية، كان يحذره دائمًا من اللعب بـ"الصلصال"، موضحا أن السلايم يدخل فيه بعض مركبات الصابون بالإضافة للألوان.

وشدد الطبيب المصري على أنه صادف حالات لأطفال يعانون من حساسية من السلايم، تسبب التهابا موضعيا في يد الطفل وأوحيانا تنتشر في جسد الطفل كله، فالحكة التي يصاب بها الأطفال نتيجة السلايم قد تحدث تلوثا بكتيريا وتكون حبوبا صديدية.

ونفى رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وجود دراسة علمية تؤكد أن السلايم يسبب السرطان، لكنه نصح الأسر بصنع عجينة طبيعية من الدقيق، ووضعها للأطفال للعب بها وعمل أشكال، بدلا من الصلصال والسلايم.