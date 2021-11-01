تسجيل
11:48 GMT01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    أسرار تقوية جهاز المناعة

    © Sputnik . Владимир Астапкович . المشي
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/65/1044126502_0:266:3170:2048_1200x675_80_0_0_2e5af6e01e81dc6f3446e35bccbe1c96.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202111011050595214-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/

    يتحدث الجميع من حولنا عن "تقوية جهاز المناعة"، وينصحون بعضهم البعض بالمكملات الغذائية، ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم الاعتماد عليها، وإنما على نظام غذائي صحي، وعلى النوم والحركة.

    البروفيسورة دومينيكا ناويس، عالمة المناعة، مقتنعة بأن حالة مناعتنا تعتمد على العادات اليومية، حسب صحيفة "Wyborcza" البولندية.

    ما الذي يساعد جهاز المناعة بالفعل، وكيف يعمل؟ لنبدأ بالنوم، لأنه عندما لا يشعر الشخص بالنعاس، لا ينقض على الوجبات السريعة، يمكنه التخطيط لنظامه الغذائي وإيجاد القوة للنشاط البدني.

    احصل على قسط كافٍ من النوم كل يوم، وليس فقط في عطلات نهاية الأسبوع

    القاعدة الأولى هي الاستيقاظ كل يوم في نفس الوقت، مما سيسمح لساعتنا البيولوجية بفهم كيفية العمل والتحكم في إفراز الهرمونات التي تؤثر على عملية النوم ونوعية النوم.

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات في الليلة أو أقل يعانون من نزلات البرد أربع مرات أكثر من أولئك الذين ينامون أكثر من سبع ساعات. درست تجربة أخرى آثار النوم على فعالية التطعيمات. يجب أن يطور الجسم أجسامًا مضادة يمكنها الحماية من المرض. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 7-9 ساعات في الأسبوع الذي سبق لقاح الإنفلونزا طوروا ضعف عدد الأجسام المضادة لدى الأشخاض، والذين ناموا لمدة أربع ساعات فقط.

    تناول الكثير من الأطعمة النباتية

    عندما بدأ وباء كورونا، نشرت الأكاديمية البولندية للعلوم مشورة الخبراء بشأن دعم المناعة. على وجه الخصوص، نصحوا بالانتقال إلى نظام غذائي نباتي.

    تشير الأكاديمية إلى الحاجة إلى تقليص اللحوم، لكن ليس عليك أن تكون نباتيًا حتى يعمل جهاز المناعة بشكل صحيح. وأوضح البروفيسور نوفيس، الذي شارك في التوصيات، "إذا كنت تأكل الهامبرغر من وقت لآخر، فإن مناعتك لن تنخفض إلى الصفر، ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، أي الزيت، شحم الخنزير، اللحوم الدهنية، يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة جسمك".

    إن مفتاح المناعة القوية هو الأمعاء السليمة. ستكون البكتيريا "الجيدة" التي تعيش فيها أكثر تنوعًا (أي أقوى) إذا قمت بتضمين ما لا يقل عن 30 نباتًا مختلفًا في النظام الغذائي الأسبوعي. الشاي والتوابل غير مشمولة في هذا الرقم. يمكن مساعدة ميكروبيوتا الأمعاء عن طريق استهلاك البروبيوتيك الطبيعي مثل الكفير والأطعمة المخمرة. أظهرت الدراسات أنه يكفي القيام بذلك لمدة 10 أسابيع لتحسين حالة الأمعاء، وتصبح العمليات الالتهابية في الجسم أقل وضوحًا.

    جدد المناعة بالحركة

    تلعب الحركة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على المناعة. لا يتعلق الأمر بالرياضات الاحترافية، يكفي 30 دقيقة على الأقل من النشاط يوميًا، حتى لو كان المشي. يقول البروفيسور نوفيس: "يجب أن تكون في الهواء الطلق كل يوم".

    يقول العلماء إن 20 دقيقة من المشي تحفز جهاز المناعة على إطلاق المواد المضادة للالتهابات، و5 دقائق من الجري يوميًا تطيل العمر، وأن البالغين الذين يركبون الدراجة الهوائية بانتظام ينتجون نفس عدد الخلايا التائية مثل الأشخاص البالغين من العمر 20 عامًا.

    لا تشترِ أدوية لتقوية جهاز المناعة

    "أهم شيء في جهاز المناعة أنه يستطيع التمييز بين الخطير وغير الخطير، فهو يتميز بدقة العمل. أي تدخل كبير، على سبيل المثال ، تناول جرعات كبيرة من بعض الفيتامينات، لن يكون له مثل هذا التأثير الدقيق، ولن يحل الفيتامين محل "حكمة" جهاز المناعة، على سبيل المثال، البالعات التي تدمر الجزيئات الغريبة، لنفترض أننا نتناول دواء يزيد من نشاطها. هل سيكون جيدًا؟ لا، لأن هناك أنسجة بصحة حولها وسوف تعاني. لذلك، نعتقد أن التدخل الطبي الوحيد الذي يزيد من المناعة هو التطعيم، والذي يسمح للجهاز المناعي بتطوير آلية تستهدف فيروس أو بكتيريا معينة.

    يجب أن يكون هدفنا الحفاظ على التوازن في الجسم، لأن مخالفته لا تؤدي إلى أي شيء جيد. يتضح ذلك من خلال أمراض المناعة الذاتية، مثل داء السكري من النوع الأول، حيث يعمل جهاز المناعة بشكل غير صحيح في بعض النواحي، ويدمر جسم الإنسان.

    هل تريد شراء شيء من الصيدلية؟ تذكر "فيتامين د" الضروري للحفاظ على المناعة. وفقًا للدراسات، الأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين د يعانون من شدة مرض كورونا. يُنصح البالغون عمومًا بتناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د. إذا قرر طبيبك أنك تعاني من نقص شديد، فقد يزيد الجرعة. أولئك الذين لا يأكلون اللحوم سيحتاجون أيضًا إلى فيتامين ب 12.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات بعيد الهالوين في سئول، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر 2021
    خدعة أم حلوى... احتفالات عيد الهالوين حول العالم
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك