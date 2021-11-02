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    مائدة طعام

    تحذير إلى السيدات... ابتعدي عن هذه الأطعمة للوصول إلى جسم مثالي

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    تعتمد الحميات الغذائية بشكل عام على نوعية الأغذية وكمياتها ومواعيد تناولها، ومن دون هذا الثلاثي فلا أمل يرجى من هذه الحميات.

    وبحسب دراسة نشرت في عام 2016 في "مجلة ذا لانست" الطبية، فهناك 18% من رجال العالم، و21% من النساء سيعانون من البدانة بحلول عام 2025، وأمام هذا المصير المقلق يلجأ الجميع إلى اتباع أنظمة غذائية تساعد على عدم الوقوع ضمن هذه النسبة.

    فتاة تأكل اللحم
    © Fotolia / Puhhha
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    ورغم أنه لا توجد دراسات محددة بشأن من يلجأ إلى الحميات الغذائية أكثر، الرجال أم النساء، لكن في محيطنا يمكن ملاحظة أن الكثير من النساء يسعون دائما إلى اتباع مثل هذه الأنظمة الغذائية والحميات حتى يحصلن على قوام مثالي ممشوق.

    وتشير الكثير من الدراسات إلى النساء يواجهون صعوبة في فقدان الوزن بالمقارنة بالرجال، وهو الأمر الذي يتعلق بشكل أساسي بالهرمونات، والعضلات، عند النساء والرجال، بحسب تقرير نشره "موقع medicinenet" الطبي.

    ولفت الموقع إلى أن مستويات الأستروجين لدى النساء يقوم بتخزين الدهون في الجسم، أكثر من الرجال، مشيرا إلى أنه تميل النساء إلى تخزين دهون الجسم بنسبة 6 إلى 11% أكثر من الرجال، بينما يساعد هرمون التستوستيرون لدى الرجال في المساعد على إنقاص الوزن.

    في هذا التقرير نستعرض لكم بعض الأغذية التي تجعل المهمة صعبة لدى النساء، إذ تحتوي على سعرات حرارية ودهون تؤدي إلى زيادة الوزن وتقلل من قدرة الجسم على إنقاص الوزن، والتي نشرها موقع "Healthline".

    ابتعدي عن السكر

    النصيحة الأهم لأي امرأة تريد إنقاص وزنها والحصول على جسم مثالي، الابتعاد عن السكر، ومنها المشروبات المحلاة كتلك الموجودة في العصائر الجاهزة، وأيضا المياه الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكريات تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

    احذري من البطاطس المقلية

    تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والسعرات الحرارية، لذلك يجب تجنبها تماما عن اتباع الحميات الغذائية إذا كنتي ترغبين بالفعل في الحصول على جسم ممشوق.

    امتنعي عن الخبز الأبيض

    يحتوي هذا النوع من الخبز على نسبة عالية من السكريات، والتي تؤدي إلى زيادة الوزن بل والوصول إلى السمنة المفرطة، لذلك يجب الابتعاد عن الخبر الأبيض تماما عند اتباع الحميات الغذائية.

    ممنوع "الكب كيك" والبيتزا

    تحتوي قطعة الكب كيك الواحدة على ما يساوي حوالي 200 إلى 300 سعرة حرارية، وهي نسبة تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم الإفراط في تناولها، وكذلك البيتزا التي تحتوي أيضا إلى على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها من الوجبات السريعة التي لها الكثير من المشاكل ويحذر منها الكثير من الأطباء.

    تجنبي هذه المعجنات

    في الغالب ما تحتوي المعجنات على سكر ودقيق أبيض ودهون مشبعة وهو ما يجعلها بشكل عام ممتلئة بالسعرات الحرارية، ويوصى بالتوقف عن تناولها فورا إذا كنتي تريدين الوصول إلى نتيجة مفرحة في اتباع الحمية الغذائية.

    الأيس كريم خطر

    رغم العلاقة المحببة بين النساء والأيس كريم بشكل عام، إلا أنه حجر عثرة في طريق النساء اللواتي يردن الوصول إلى جسم مثالي، لاحتواءه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، على أي حال يمكنك تناول الأيس كريم الخالي من السكر والمصنوع من مكونات طبيعية.

    لا تضيفي شيئا إلى القهوة

    يمكن تناول القهوة وحدها، فهي لا تمثل أي مشكلة في زياة الوزن، لكن إذا قررتي إضافة الكريمة أو القشطة عليها، فهذا يمدها بالعديد من السعرات الحرارية، والتي تؤدي إلى تقليل قدرة الجسم على مقاومة السمنة، وصعوبة في الوصول إلى الجسم المثالي الممشوق.

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