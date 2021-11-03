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    أسوأ ما يُمكن أن تقدّمه لأسرتك على الفطور!

    احذر... 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم

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    يقال: "افطر كما يفطر الملوك، وتغدّ كما يتغدى الأمراء، وتعشّ كما يتعشى الفقراء"، في إشارة إلى أهمية وجبة الإفطار تحديدا في المنظومة الغذائية لكل شخص، لكن تطبيق هذه الحكمة الشائعة دائما ما يصاحبه الكثير من الأخطاء.

    فطور صباحي
    © CC0 / Pixabay/Free-Photos
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    فأملا في العيش بصحة جيدة وجسم رشيق، يلجأ الكثيرون إلى اتباع أنظمة غذائية صحية، لكنهم يقومون بذلك بشكل منفرد، دون متابعة طبية، أو اعتمادا على وصفات موجودة على الإنترنت، وهو أمر خطير إذ يقوم الشخص معتقدا أنه يطبق نظاما غذائيا صحيا باستبعاد أغذية، وإضافة أخرى من تلقاء نفسه.

    والمشكلة الحقيقية أن لذلك تبعات خطيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة للشخص، فمثلا التقليل من تناول السكر لا يعني أبدا أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات، وكذلك دور الكاربوهيدات في زيادة الجسم لا يعني أيضا أنه يمكن التخلي عنها تماما.

    في هذا التقرير نستعرض لكم أخطر العادات الخاطئة في اتباع الأنظمة الصحية مع وجبات الإفطار تحديدا، وتأثير ذلك على نمط الحياة والصحة العامة.

    وبحسب تقرير نشره موقع "Eat This Not That"، هناك عادات خاطئة يتم اتباعها في وجبة الفطور يكون لها تأثير كبير على جهاز المناعة، لافتا إلى أن هذه العادات يمكن أن يصل تأثيرها إلى عمل جهاز المناعة وتحول دون قدرته على أداء وظائفه لحماية الجسم.

    ونقل الموقع أراء بعض خبراء التغذية لمعرفة تأثير عادات الفطور الخاطئة على جهاز المناعة، ومن بينهم كورتني دانجيلو، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب GoWellness، وأيضا لورين ماناكير خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Feeding Male، وأكدتا على أن هناك بعض العادات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض دون دراية لكن تأثيرها يكون كبيرا على صحة الإنسان.

    السكر على الفطور

    يؤكد الموقع على ضرورة التدقيق في كمية السكر التي يجب أن يتناولها الشخص في وجبة الفطور، للمساعدة على تقوية مناعة الجسم، وتقول دانجيلو إن هناك مجموعة من الأطعمة التي يتم تناولها في الإفطار، "مثل الحبوب السكرية والمعجنات والفطائر المليئة بالسكر المضاف"، يكون لها تأثير سلبي كبير على مناعة الجسم مع مرور الوقت، إذ تؤثر على كرات الدم البيضاء، وهي الخلايا المعنية بمحاربة العدوى.

    وتؤكد ماناكير أن مشكلة السكر ليست فقط في الأغذية فحتى إذا لم يتم تناول الفطائر المحلاة كل صباح، فإن "مشكلة استهلاك السكر يمكن أن تزيد بطرق غير متوقعة بين ما يتم إضافته إلى القهوة، وما يتم رشه على دقيق الشوفان، وما يتم تناوله من كعك".

    السكر مفيد ولكن

    كل النصائح الطبية بتجنب تناول السكر المضاف لا تعني أبدا أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية، لذلك على الشخص أن يحرص على الحصول على السكريات الطبيعية عن طريق العصائر الطبيعية وتناول الفواكه الطازجة.

    فتاة تتناول الطعام
    © Depositphotos / Leungchopan
    كيف يؤثر الإفراط في الطعام على جهاز المناعة
    وتؤكد ماناكير أن عصير البرتقال على سبيل المثال مليء بالعناصر الغذائية الهامة الداعمة للمناعة، وأنه من الخطأ التوقف عن تناول عصير برتقال طبيعي. ونقل الموقع عن دراسة حديثة تأكيدها على أن "عصير البرتقال الطبيعي يساعد على مكافحة الالتهاب".

    ابحث عن "فيتامين D"

    تؤكد الخبيرتان على أن فيتامين D مكون مهم في تعزيز جهاز مناعة الإنسان، وتشيران إلى أن هذا النوع من الفيتامينات المهمة يجب أن تكون موجودة على وجبة الإفطار.

    ويوجد هذا الفيتامين في أطعمة مثل البيض والحليب والسلمون ودقيق الشوفان وبعض العصائر، وحتى إذا لم تتوافر هذه الأطعمة على الإفطار تنصح الخبيرتان بالحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين على شكل مكملات غذائية.

    بروتين في الإفطار

    لا يلجأ الكثير من الناس إلى البروتينات في الإفطار وهذا خطأ شائع، فبحسب ماناكير، البروتين "عنصرا مهم للحفاظ على نظام مناعة صحي"، لذلك تنصح بتناول ما يكفي من البروتينات في الفطور.

    احذر من هذه الوجبات

    رغم أن الوجبات السريعة، هي سريعة بالفعل ومريحة إلا أن تناولها يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان بل وتؤدي إلى "تدمير جهاز المناعة"، لذلك تنصح الخبيرتان بتجنب هذه الوجبات تماما.

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