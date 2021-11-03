خبير تغذية يتحدث كيف نتعالج ببيكربونات الصوديوم بدون التعرض للتسمم

وقال: "الخصائص المفيدة للصودا معروفة منذ العصور السحيقة، فهي ذات تأثير قلوي قوي، وتنظف وتزيل السموم من الجسم، ومن الإسعافات الأولية لنزلات البرد. والصودا تساعد بشكل مثالي على التخلص من البلغم اللزج في الرئتين، وتخفيف الالتهاب والتهاب الحلق".

ومع ذلك، حذر ليونوف من أن السم يختلف عن الدواء فقط في الجرعة، وبالتالي فإن تناول بيكربونات الصوديوم غير المنضبط يمكن أن يضر الجسم. لا يجب تناول المادة لفترة طويلة، بدون مؤشرات وتعيين طبيب مختص. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاك التوازن الحمضي القاعدي وعمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وتشكيل حصوات الكلى.

وخلص خبير التغذية إلى أنه "من الآمن تمامًا استخدام الصودا خارجيًا كمقشر للجسم، والاستحمام مع إضافة الصودا. ويمكن القيام بهذه الإجراءات حتى كل يوم. يصبح الجلد ناعما بشكل غير عادي، ويحدث تطهير عميق ويحدث قلوية لأنسجة الجسم".