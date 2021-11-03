أطعمة لذيذة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

قال الطبيب ويليام لي، الذي يُجري أبحاثًا في The Angiogenesis Foundation، إن هناك طعامًا واحدًا لذيذًا يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان.

وأكد أن "تناول المكسرات مثل اللوز والبندق والجوز والكاجو والفستق سيساعد في الوقاية من السرطان"، وأوضح قائلا: "تحتوي المكسرات على مادة البوليفينول التي تقاوم السرطان وتقوي جهاز المناعة لدينا. كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة التي تقتل الخلايا السرطانية عن طريق منع وصولها إلى الدم".

كما لاحظ الطبيب، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من المكسرات لديهم "تيلوميرات أطول"، حسب "إكسبرس".

ما هي التيلوميرات؟

طرحت الأكاديمية الأسترالية للعلوم نظرية أن عملية الشيخوخة مرتبطة بالتيلوميرات. التيلوميرات هي نهايات الكروموسومات التي لها وظيفة وقائية. تمنع التيلوميرات نهايات الكروموسومات من الطحن والتواصل مع الكروموسومات الأخرى.

وفقًا للي، يمكن للمكسرات أن تبطئ شيخوخة الخلايا. علاوة على ذلك، تعمل الألياف الغذائية للمكسرات على تنشيط الفلورا المعوية المفيدة، وبالتالي تقوية جهاز المناعة.

شغف المكسرات

الجوز

فهي غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية. أظهرت الدراسات أن الجوز يخفض نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة، وهو ما يسمى "الكوليسترول الضار". من خلال تناول الجوز، نقوم بمعالجة جدران الشرايين.

لوز

إنه مغذي للغاية يمكنه خفض نسبة الكوليسترول وخفض ضغط الدم والتحكم في مستويات السكر. اللوز له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. تناوله يساعد على تعزيز الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البروتين والألياف الغذائية الموجودة في اللوز تجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع، حتى تتمكن من التحكم في كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. وبالتالي، يساعد اللوز الشخص في الحفاظ على وزن صحي.

بندق

البندق غني أيضًا بمضادات الأكسدة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يوجد في البندق كمية كبيرة من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين ي وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك.

كاجو

يقلل الكاجو من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تهدد الحياة بشكل كبير. إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة وصحية، فقم بتضمين المكسرات في نظامك الغذائي.