تجارب ناجحة تقرب العلماء من ابتكار لقاح ضد السرطان

وقال موقع " medicalxpress " إن العلماء أحرزوا تقدما على طريق صنع لقاح السرطان عن طريق تغليف الخلايا السرطانية بالسيليكا وحقنها في فئران التجارب.

ونشر الباحثون نتائج تجاربهم في مجلة Nature Biomedical Engineering ، لشرح النجاح الذي يمثل خطوة مهمة نحو هدف الحصول على لقاح ضد السرطان بمختلف أشكاله والذي يعد هدفا رئيسيا لعلماء الطب.

وفي وقت سابق، كشف الباحثون عن لقاح يحارب مرض الورم الحليمي البشري، حيث كان هذا اللقاح وسيلة فعالة للغاية لحماية النساء من الإصابة بسرطان عنق الرحم، ولكن الأمر لا يزال يتطلب الكثير من العمل للوصول إلى لقاح يعمل بشكل مباشر ضد الأورام السرطانية، وتستند معظم هذه الأبحاث إلى فكرة تحفيز جهاز المناعة بطرق تجعله أكثر شراسة في ملاحقة الخلايا السرطانية.

وحاول الباحثون في تجاربهم الأخيرة اتباع طريقة جديدة تتضمن استخدام الخلايا السرطانية للمريض المغلفة بالسيليكا، بمعنى أن تتضمن العملية الحفاظ على مستضدات الورم التي يتم الحصول عليها من المريض عن طريق تغطيتها بطبقة رقيقة من السيليكا.

وتعمل هذه الطريقة على الحافظ على مستضدات الورم بطريقة تجعلها متاحة للاستخدام لاحقا، ويعمل طلاء السيليكا على تنشيط خلايا تحفز المستضدات للخلايا التائية.

اختبر الباحثون هذه الطريقة من خلال ابتكار لقاحات مخصصة للفئران المصابة بسرطان المبيض، ووجدوا أن اللقاح يعمل بالشكل المطلوب، حيث أصبحت الخلايا التائية أكثر شراسة في مهاجمة الخلايا السرطانية، وكانت النتيجة النهائية هي القضاء الكامل على الأورام في الفئران.