طبيب روسي يتحدث عن خطورة مسكنات الآلام غير الستيرويدية

أكد الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عبر قناة "روسيا 1" أن مسكنات الآلام غير الستيرويدية تساعد الشخص على التخفيف من الألم ولكن تضر بشكل كبير بالصحة.

وقال الطبيب المختص إن إحدى العواقب الخطيرة لتناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات هي قرحة المعدة، فهي تهدد جميع الفئات العمرية بما فيها الشباب.

وأضاف الطبيب في برنامج دكتور مياسنيكوف: "لقد مررنا بمأساة عندما توفي رجل يبلغ من العمر 40 عاما بسبب نزيف تقرحي، لأنه كان يتناول كميات كبيرة من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات".

وأوصى مياسنيكوف بأخذ هذه عقاقير خاصة تعمل على حماية الغشاء المخاطي في المعدة، كما نصح بتناول المسكنات لأيام معدودة بعد الإحساس بالألم.

وتزيد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تستخدم عادة لتخفيف الآلام والالتهابات، من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، سواءً كنت مصابا بمرض في القلب أم لا، إلا أن هذه المخاطر تكون أكبر بين المصابين بأمراض قلبية.

يذكر أن مضادات الالتهاب اللاستيرويدية هي أدوية ذات مفعول مسكن وخافض للحرارة في الجرعات العادية وتكون لها تأثيرات مضادة للالتهاب في الجرعات العالية. ويستخدم مصطلح "لاستيرويدي" لتمييزها عن الأدوية الستيرويدية التي تمتاز على غيرها من مسكنات الآلام بأنها غير مخدرة لذلك فهي لا تسبب الإدمان.