دراسة تحذر من مخاطر "كوفيد-19" على النساء الحوامل

خلصت دراسة إلى احتمالية أن يكون فيروس كورونا خطيرًا بشكل خاص على النساء الحوامل، حيث يزيد المرض من خطر الولادة المبكرة أو موت الجنين داخل الرحم.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من المعهد السويسري لعلم الفيروسات والمناعة ومستشفى جامعة لوزان.

وجدوا أن أن "كوفيد-19" قادر على إصابة خلايا المشيمة ويمكن أن يتكاثر بسرعة فيها.

وقال ماركو ألفيس، أحد المشاركين في الدراسة: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لكوفيد-19 أثناء مرحلة الحمل، يحث يمكن أن تتشكل آلاف الجزيئات الفيروسية بسرعة في المشيمة، بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أن تفاعل مستقبلات كوفيد-19 في المشيمة متغير جدًا وفريد لكل حمل، وهو ما قد يفسر سبب انتقال الفيروس أحيانًا إلى الجنين".

ووجد العلماء أيضًا أن النساء الحوامل أكثر عرضة بنسبة 70% للإصابة بكوفيد-19 مقارنةً بغيرهم من نفس المرحلة العمرية.

ويزيد فيروس كورونا في الوقت نفسه، مرتين إلى ثلاث مرات من خطر الولادة المبكرة أو موت الجنين داخل الرحم.

وقالت ليلى أداميان، كبيرة الاختصاصيين المستقلين في أمراض النساء والتوليد في وزارة الصحة الروسية، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول: "إنه لم يتم العثور على أي مضاعفات أثناء تطعيم النساء الحوامل في روسيا ضد فيروس كورونا، وشددت على أن التطعيم لا يؤثر على الوظيفة الإنجابية بخلاف فيروس كورونا".

كما أصدرت وزارة الصحة في الاتحاد الروسي في 2 يوليو/ تموز، إرشادات حول تطعيم السكان ضد كوفيد-19، والتي تنص على أن التطعيم ضد فيروس كورونا عن طريق لقاح "سبوتنيك –V" للنساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة بمرض شديد موصى به اعتبارًا من الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل.