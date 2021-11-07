منتج مثالي لالتهاب المعدة

قالت خبيرة التغذية الروسية تاتيانا إيفانيكوفا لوكالة "سبوتنيك" إن الكيسل (مشروب من الفواكه والنشا) هو خيار ممتاز لتناول الوجبات الخفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة وقرحة المعدة.

لاحظت الخبيرة بشكل خاص القيمة الغذائية ومحتوى السعرات الحرارية لهذا المنتج.

وقالت: "الكيسل رائع كوجبة خفيفة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة. كما أنه له تأثير إيجابي للغاية على البكتيريا المعوية، ويقلل من عدد البكتيريا المسببة للأمراض ويزيد من نمو البكتيريا المفيدة. يساعد النشا في الكيسل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. يبطئ هذا المشروب من امتصاص الدهون، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم".

ومع ذلك، أضافت خبيرة التغذية أن الكيسل يمكن أن يؤذي بعض الناس. يكمن ضرر المنتج في كمية كبيرة من الكربوهيدرات، لذلك يجب تناوله بحذر لمرضى السكري.