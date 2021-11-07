أطباء يتحدثون عن الأعراض الجلدية التي تظهر مع فيروس كورونا

تم العثور على أعراض "أصابع كوفيد"، الموصوفة في مقال نشر في أغسطس/ آب من هذا العام في مجلة "الطب في موسكو". تحدث الخبراء الذين قابلتهم صحيفة إزفستيا عن هذه الأعراض.

وقال المنشور: "في المظهر، مثل هذا المرض يشبه قضمة الصقيع أو الإصابة، على الرغم من أن المرضى ينكرون مثل هذا العرض".

وفقًا لماريا بيتينا، نائبة كبير الأطباء ف MEDSI CDC، فإن الأعراض تحدث بسبب أن البروتين المضاد للفيروسات من النوع الأول والجسم المضاد يهاجم عن طريق الخطأ ليس فقط الفيروس، ولكن أيضًا خلايا الجلد. يساهم الخلل البطاني أيضًا، مما يفسر زيادة خطر حدوث مضاعفات من فيروس كورونا للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

أشارت تاتيانا سوليما، طبيبة الأمراض الجلدية، بدورها، إلى أن إحدى علامات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تكون طفحا جلديا قد يكون موضعيًا في أي مكان من الجسم.

ونصحت سوليما بأنه عند الإصابة بفيروس كورونا، عليك أولاً الانتباه للتغيرات في لون جلد الساقين الذي قد يزرَّق.

في وقت سابق، قام أطباء الجلد البريطانيون بتعديد ثلاث علامات جلدية تشير إلى كورونا. بادئ ذي بدء، يجب الانتباه إلى ظهور طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، والذي يمكن أن يكون له مظاهر مختلفة. والعرض الشائع يشبه مظهر قضمة الصقيع، لدى المصابين بفيروس كورونا على اليدين والقدمين. علامة أخرى للمرض هي جفاف الشفاه "المتقشرة" بشكل غير عادي، والتي يمكن أن تسبب تشققات صغيرة وألمًا.

من بين الأعراض المحددة النادرة للمرض أيضًا تقرحات في الفم و"جوف اللسان". تتجلى هذه الأعراض في شكل بقع فاتحة اللون على اللسان.