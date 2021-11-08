كويكب حجمه ثلاثة أضعاف ملعب كرة القدم يندفع نحو الأرض

سيقترب الكويكب، الذي يقارب حجمه برج إيفل، من كوكبنا في ديسمبر/ كانون الأول.

وفقًا لـ Daily Record، نقلاً عن بيانات وكالة "ناسا"، فإن الكويكب عبارة عن جسم فضائي يسمى 4660 Nereus، يبلغ طوله 330 مترًا.

وأوضح المقال أن "الكويكب 4660 نيريوس، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم، يُصنف على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا".

سيقترب نيريوس من الأرض في 11 ديسمبر، ويجب أن يحلق الكويكب فوق كوكبنا على مسافة 3.9 مليون كيلومتر (حوالي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر).