فيتامينات من الأفضل تجنب تناولها

هل صحيح أن مكملات الفيتامينات فعالة في الوقاية ليس فقط من فيروس كورونا والإنفلونزا، ولكن أيضًا في الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والخرف؟ في الأسبوع الماضي، استغل بائعو الفيتامينات ودعاة الطب البديل الأبحاث المثيرة كدليل على أن المكملات تمنع الأمراض الخطيرة وتحسن الصحة.

ومع ذلك، تشير دراسات أخرى إلى أن مكملات الفيتامينات غالبًا ما تكون غير مفيدة، ولكنها قد تكون خطيرة للغاية. إذن ما هي الحبوب التي يمكن أن تساعد حقًا وأيها من الأفضل تجنبها لصالح نظام غذائي متوازن ومغذ؟ يتحدث موقع "تايمز" عن هذه الفيتامينات.

فيتامين سي

تم تعزيز الزيادة في الطلب على الفيتامينات، الأسبوع الماضي، من خلال دراسة في مجلة Life، والتي جادلت بأن فيتامين C يساعد في الوقاية من كورونا-19 الحاد ويسرع الشفاء.

عند مراجعة اثنتي عشرة تجربة سريرية، هناك دليل على أن فيتامين سي الوريدي يزيد من مستويات الأكسجين في الدم ويقلل الالتهاب ويقصر مدة إقامة المريض في المستشفى. لقد تم اقتراح أن الفيتامين يساعد في منع المسار الحاد لكورونا.

يعتقد الدكتور مارسيلا فيزكايتشيبي من إمبريال كوليدج لندن والمؤلف المشارك للدراسة، أنه يجب على المستشفيات فحص مستويات فيتامين سي لدى المرضى وإعطاء الجرعات المناسبة لتسريع الشفاء.

تقول الدراسة إن مرضى فيروس كورونا في المستشفى يحتاجون إلى 2-3 غرام يوميًا. لاحظ الباحثون أن 20 برتقالة تحتوي على ما يقرب من 1 غرام من فيتامين سي، لذا فإن المكملات الغذائية ضرورية.

هل فيتامين سي جيد لمرض فيروس كورونا؟ لا، كما يقول نافيد ستار، الأستاذ في جامعة جلاسكو والمتخصص في التمثيل الغذائي. ويقول إن أياً من الدراسات التي تمت مراجعتها لم تثبت الفوائد القاطعة لفيتامين سي علاوة على ذلك، فإن نتائج الدراسة "لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن العلاجات الفعالة حقًا".

الزنك

أظهر تحليل جديد لـ 28 دراسة أن مكملات الزنك يمكن أن تقصر مدة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى.

خلص تقرير من المجلة الطبية البريطانية (BMJ) إلى أن تناول الزنك اليومي، يخفض ​​خطر أعراض البرد بنسبة 28%. وجد أن العلاج بالزنك يقصر مدة الأعراض بحوالي يومين.

يبدو رائعًا، لكن تحليل الإحصاءات أظهر أنه عندما أصيب المشاركون بفيروس الأنف البشري في المختبر، منع الزنك 4% فقط من نزلات البرد، وهذا ضمن خطأ إحصائي.

على الرغم من أن مدة أعراض البرد قد تكون أقصر قليلاً، إلا أنه كان هناك انخفاض طفيف في شدتها بشكل عام.

علاوة على ذلك، تقر المؤلفة الرئيسية جينيفر هانتر، الأستاذة المساعدة في قسم الطب التكميلي في جامعة ويسترن سيدني، بأن الدراسة فشلت في تحديد الطريق الأمثل لتناول مكملات الزنك. وتقول: "لا توجد أبحاث كافية لاستنتاج أيهما أفضل - رذاذ الزنك، أو هلام الأنف، أو المستحلبات، أو الأقراص".

في الوقت نفسه، فإن بعض جرعات الزنك محفوفة بآثار جانبية مثل الغثيان أو، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الاستخدام المفرط لرذاذ الزنك في الأنف، وفقدان الرائحة.

دهون السمك

تم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة لمكملات زيت السمك في الشهر الماضي. يأخذها حوالي 7.4 مليون بريطاني يوميًا، على أمل أن تحميهم من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، من المفارقات أن الباحثين حذروا من أن زيت السمك، من ناحية أخرى، يزيد من خطر الإصابة باضطراب شائع في ضربات القلب - يسمى الرجفان الأذيني - خاصة عندما تتجاوز الجرعة اليومية 1غرام. أثناء الرجفان الأذيني، ترتجف غرف القلب بشكل عشوائي، بدلاً من الانقباضات المنتظمة. وهذا بدوره محفوف بفشل القلب أو السكتة الدماغية.

وجد تحليل لسبع تجارب سريرية سابقة شملت أكثر من 81000 شخص بقيادة الدكتورة كريستين ألبرت، أستاذة أمراض القلب في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، أن أولئك الذين تناولوا أكثر من 1 غرام من زيت السمك يوميًا زادوا من خطر تعرضهم للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 49% .

تقول مؤسسة القلب البريطانية: "لا نوصي بتناول زيت السمك لأنه يبدو أن آثاره المفيدة لا تأتي من المكملات بقدر ما تأتي من الأسماك نفسها".

فيتامين د

حذر باحثون في جامعة كامبريدج، الأسبوع الماضي، من أن مستويات فيتامين (د) المنخفضة المزمنة تزيد من مخاطر المرض والوفاة.

أظهر تحليلهم لـ 33 دراسة سابقة شملت أكثر من نصف مليون شخص أن مكملات فيتامين (د) ستفيد أولئك الذين يعانون من مستويات منخفضة بشكل مزمن.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) ، "يبدو أن المكملات ليست ذات فائدة".

ومع ذلك، توصي دائرة الصحة الوطنية بأن "يتناول الجميع (بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات) 10 ميكروغرام من فيتامين د إن أمكن" بين أكتوبر/تشرين الأول وأوائل مارس/آذار.

يقال إن أجسامنا لا تنتج ما يكفي من فيتامين (د) من ضوء الشمس في الشتاء: "الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من الطعام وحده يمثل مشكلة. يوجد فيتامين د في الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار".

الأعراض المزمنة لنقص الفيتامين هي نزلات البرد المنتظمة والتعب والإرهاق وألم العضلات والعظام وأسفل الظهر.

على المدى الطويل، يكون النقص الحاد في فيتامين (د) محفوفًا بالكساح وتشوهات العظام لدى الأطفال، وكذلك لين العظام (انخفاض قوة العظام) عند البالغين.

حمض الفوليك

تقلل مكملات الفولات بانتظام من الالتهابات المزمنة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل، وفقًا لتحليل الدراسات التي شملت نحو 1400 شخص نُشر في يونيو/حزيران في مجلة Nutrients.

بالإضافة إلى ذلك، في مايو/أيار، أظهر تحليل آخر للبيانات أن المستويات العالية من حمض الفوليك في الجسم تحمي من الخرف عن طريق تكسير الهوموسيستين.

يشير تقرير نُشر في مجلة Frontiers of Aging Neuroscience إلى أن الأشخاص المصابين بالخرف لديهم مستويات أقل بكثير من حمض الفوليك ومستويات أعلى بكثير من الهوموسيستين مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من ضعف في الإدراك. يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الهوموسيستين في الدم إلى إتلاف بطانة الشرايين وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي بدورها تسد الأوعية الدموية وتؤدي إلى تلف الدماغ.

حمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 9 ، ضروري لوظيفة الأعصاب وتكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء الصحية. يوجد في الفاصوليا المطبوخة وزبدة الفول السوداني وعصير البرتقال والبيض.