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    كيف تحمي عينك من الأجهزة الرقمية

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    من بين ما فعلته إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد أنها منحتنا وقتا أطول للجلوس في البيت، وبالتالي الولوج للعالم الرقمي بشكل أكبر، والمكوث أمامه لساعات طويلة.

    النوم النهاري
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
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    بحسب ما نُشر، خلال فترة الإغلاق زاد الاعتماد على التعليم الإلكتروني (التعليم عن بعد) والعمل من المنزل، وزاد التسوق عبر الإنترنت، وتم الاعتماد بشكل أكبر على منصات الأفلام والمسلسلات الرقمية، كشبكة "نتفيلكس" التي حققت أرباحا مذهلة بعد إضافة 16 مليون مشترك جديد بأول ربع لـ2020، بداية الجائحة، ففي هذا الربع الأول من العام الماضي حققت نتفيلكس أرباحا قدرت بـ 709 ملايين دولار، بينما كانت الأرباح عن نفس الفترة العام السابق للجائحة في 2019 بـ344 مليون دولار.

    هذه المكاسب التي حققتها "نتفيلكس" وغيرها من المنصات الإلكترونية، واللجوء إلى العالم الرقمي بشكل أكبر كان سببا رئيسيا لمشاكل صحية، عانى منها الكثير حول العالم، فأصبح منتشرة بين الناس أعراض إجهاد العين أو جفاف العين أو دموعها أو الصداع أو عدم وضوح الرؤية. وأصبحت هذه الأعراض أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالأساس من أمراض في العين.

    والحقيقة أنه رغم هذه المشاكل، فلا يوجد مؤشر على أننا سوف نقلل من استخدام الأجهزة الرقمية، إذ أصبحت جزءا أصيلا في حياتنا، لذلك علينا التأقلم مع الوضع الجديد، واتخاذ مجموعة من الخطوات التي يمكنها أن تقلل تأثير هذه الأجهزة على أعيننا، ونحن في هذا التقرير نحاول مساعدتك للقيام بذلك، من خلال مجموعة من النصائح التي وضعها "موقع NANYAN GOPTICAL" المختص بالمقالات الطبية والصحية.

    قلل سطوع الشاشة

    عليك دائما التأكد من أن سطوع الشاشة ليس مرتفعا جدًا ولا خافتًا جدًا؛ بل يجب ضبط الشاشة على مستوى إضاءة مشابه لغرفتك. وكذلك عليك ألا تتجاهل حجم الخط ونوعه. فاحرص دائما على ألا تكون القراءة مجهدة لعينك، وإذا شعرت بالإجهاد فكر في تعديل الحجم والكتابة بحيث يكون أقل إجهادًا لعينيك.

    احرص على مسافة آمنة مع الجهاز

    عليك ضمان مسافة مناسبة للعمل أمام الكمبيوتر، ويجب أن تكون مسافة المشاهدة المريحة عند النظر إلى شاشات الكمبيوتر حوالي 50-65 سم من العين، وكذلك يجب إمالة شاشة الكمبيوتر إلى 15-20 درجة تحت مستوى العين لتقليل إجهاد العين.

    كذلك يجب أن تكون إضاءة المكان الذي تشاهد فيه الجهاز ليست عالية، واحرص على استخدام مصابيح منخفضة الشدة كخيار لتقليل الوهج، أو استخدام الستائر لتقليل الوهج الناتج عن الشمس.

    اتبع قاعدة 20-20-20

    نوصي بشدة بأخذ فترات راحة متكررة عند أداء مهام قريبة مثل العمل على الكمبيوتر لساعات طويلة. كما اقترحت جمعية البصريات الأمريكية (AOA)، يمكنك اعتماد قاعدة 20-20-20 من خلال: خذ استراحة لمدة 20 ثانية لمشاهدة شيء ما على بعد 20 قدمًا كل 20 دقيقة من العمل.

    تذكر أن عليك أن ترمش

    تميل أعيننا إلى الرمش بشكل أقل عندما نركز في شيء ننظر إليه، وهذا بدوره قد يؤدي إلى جفاف العين. لذا عليك أن تذكّر نفسك باستمرار بأن ترمش بعينك بشكل متكرر (مرة كل 10-15 ثانية) للحفاظ على رطوبة وترطيب أعيننا أثناء العمل.

    عدسات مرشح الضوء الأزرق

    الكثير من الأبحاث أظهرت أن استخدام عدسات مرشح الضوء الأزرق يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين عند النظر إلى الأجهزة الرقمية. لذلك قد يكون من المفيد التفكير في استخدام عدسات ترشيح الضوء الأزرق لتصفية الطيف الضار للضوء الأزرق البنفسجي الذي يمكن أن يتسبب في تلف أنسجة العين.

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