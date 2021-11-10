علماء يكشفون عما يقذفه الذباب عند ملامسته الطعام

هناك أشياء مختلفة يمكنك القيام بها عندما ترى ذبابة تقف على طعامك، ولكن البعض منا يواصلون تناول الطعام كما لم يحدث شيء لأنها "مجرد ذبابة"، لكن يمكن لهذه الحشرة الصغيرة أن تجلب بعض المشاكل إلى طبقك، إذ يبدو أن تأثير هذه المخلوقات الصغيرة أكبر بكثير من حجمها وأكثر تعقيدا مما تعتقد.

تعرف العلماء حتى الآن على نحو 110 آلاف نوع من الذباب، معظمها بلا أسنان، لذا عندما تحط هذه الحشرات على الطعام ، فإنها تقذف أولاً عصيرها المعدي لفسح مساحة في جهازها الهضمي لطعام جديد.

يبدو الأمر مثيرا للاشمئزاز، لذا فليس من المستغرب أن يجد معظم الناس هذه الحشرات مثيرة للاشمئزاز. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى يفسد الذباب الطعام في هذه الحالة؟ وهل من الأفضل التخلص منه؟

في الحقيقة يحتوي لعابنا على إنزيم يسمى "الأميليز"، الذي يقسم المواد التي يصعب هضمها مثل النشا إلى شيء أبسط مثل الجلوكوز. لهذا السبب عندما تمضغ الخبز لفترة طويلة يصبح طعمه حلوا بعض الشيء.

ويجيب العلماء على مدى الخطورة قائلين "قيء الحشرات ضئيل، هذا السائل في حد ذاته ليس خطيرا على البشر، لكن الخطورة تكمن كون الذباب يحط باستمرار على علب القمامة والنباتات المتعفنة والأماكن القذرة الأخرى، ويلتصق عدد كبير من البكتيريا المسببة للأمراض بأقدامه، ومن بين الأمراض تلك، الكوليرا وحمى التيفود. وفقا لموقع "hi-news".

ويضيف العلماء "إذا بقيت الذبابة على الطعام أقل من ثانيتين، فلا داعي للقلق، فخلال هذا الوقت من غير المحتمل أن تتمكن الميكروبات الخطرة من الانتقال. ولكن إذا كان هناك الكثير من الذباب في الغرفة". فمن الأفضل التخلص من الطعام المتبقي فيها لفترة طويلة. وبشكل عام من الأفضل إبعاد الذباب، وتغطية الطعام دائما.