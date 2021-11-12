استقبال 4 رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية

وصل أربعة رواد فضاء، ثلاثة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورابع من وكالة الفضاء الأوروبية، إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس حيث التحمت كبسولتهم، وهي من طراز كرو دراجون الذي تصنعها سبيس إكس، بالمختبر لبدء مهمة علمية تستمر ستة أشهر.

جاء هذا بعد نحو 21 ساعة من انطلاق الفريق في كبسولة على صاروخ فالكون 9 الذي تصنعه سبيس إكس من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية مساء الأربعاء بعد تأجيل متكرر بسبب الطقس السيء أدى لتأخر الإقلاع أسبوعا ونصف، بحسب رويترز.

وتم الالتحام بالمحطة في حوالي الساعة 2330 بتوقيت جرينتش بينما كانت المركبة كرو دراجون، التي أطلق عليها اسم إندورانس، ومحطة الفضاء تحلقان على ارتفاع 420 كيلومترا فوق شرق البحر الكاريبي، بحسب ما أفادت به ناسا.

يتألف الطاقم من ثلاثة رواد أمريكيين من ناسا هم رائد الفضاء المخضرم توم مارشبيرن (61 عاما) وراجا تشاري (44 عاما) وكايلا بارون (34 عاما) إضافة إلى الألماني ماتياس ماورر (51 عاما) من وكالة الفضاء الأوروبية.

واستقبلهم الرواد الثلاثة الموجودين بالمحطة بالعناق وهم الروسيان بيوتر دوبروف وأوليج نوفيتسكي والرائد مارك قائد هاي من ناسا.

ويوصف الفريق الجديد رسميا بالطاقم 3 وهو ثالث طاقم "عامل" ترسله ناسا مع سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية.

شركة سبيس إكس أنشأها الملياردير إيلون ماسك في عام 2002، وهو أيضا مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية.